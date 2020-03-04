Они защищают наши жизни: появились мощные фото украинских бойцов на передовой на Донбассе

В сети появились фото бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые находятся на передовой на Донбассе, и дают отпор оккупантам.

Снимки разместили на странице бригады в Facebook.

В подписи к фото напомнили цитату из китайского трактата "Искусство войны": "Постоянно развивайся - никто не смотрит на прошлые достижения и трофеи. Важно только здесь и сейчас. Поэтому нужно постоянно расти профессионально и личностно".

"Именно поэтому мы, несмотря на большой опыт участия в боевых действиях, постоянно развиваемся, поощряем в наши ряды молодых специалистов с быстрым умом и хорошим образованием, и никогда не прекращаем учиться. На фото - те, кто держит фронт прямо сейчас", - отметили в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, в Луганской области противотанковой управляемой ракетой российские оккупанты попали в украинский грузовик с бойцами. В результате погиб боец Сергей Руских. Еще двое были тяжело ранены, двое получили контузии. ПОзже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.