RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

05:24
Они защищают наши жизни: появились мощные фото украинских бойцов на передовой на Донбассе
04:23
"Прививка" от коронавируса: появилась пикантная фотожаба на случай заражения в Черновцах
03:10
Ученые разгадали тайну "таблички с Назарета", которую считали свидетельством жизни Иисуса
02:19
Прятал в подвалах многоэтажек: в Ровно священника подозревают в торговле оружием, фото
01:15
Пирамиды Египта могут бесследно исчезнуть: ученые обескуражили прогнозом
00:10
Ударил по голове и сбежал с деньгами: в Киеве поймали наглого вора, фото

3 марта

23:59
"Бунт" в Черновцах из-за коронавируса: появились видео с разгневанными людьми
23:27
Украинские военные получат партию "прокачанной" бронетехники: фото
23:00
Люди изобретают новые способы здороваться из-за эпидемии коронавируса: забавные видео
22:31
В Черновцах соседей зараженного коронавирусом разгневали "действия" медиков: фото
21:32
Появились забавные фотожабы на отставку Гончарука
21:06
Ученые нашли неизвестного ранее "мини-льва", жившего миллионы лет назад: как он выглядел
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Они защищают наши жизни: появились мощные фото украинских бойцов на передовой на Донбассе

среда, 04 марта 2020, 05:24
переглянути новину українською

В сети появились фото бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые находятся на передовой на Донбассе, и дают отпор оккупантам.

Снимки разместили на странице бригады в Facebook.

В подписи к фото напомнили цитату из китайского трактата "Искусство войны": "Постоянно развивайся - никто не смотрит на прошлые достижения и трофеи. Важно только здесь и сейчас. Поэтому нужно постоянно расти профессионально и личностно".

"Именно поэтому мы, несмотря на большой опыт участия в боевых действиях, постоянно развиваемся, поощряем в наши ряды молодых специалистов с быстрым умом и хорошим образованием, и никогда не прекращаем учиться. На фото - те, кто держит фронт прямо сейчас", - отметили в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, в Луганской области противотанковой управляемой ракетой российские оккупанты попали в украинский грузовик с бойцами. В результате погиб боец Сергей Руских. Еще двое были тяжело ранены, двое получили контузии. ПОзже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: