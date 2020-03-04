Под Львовом простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ: трогательные фото

В среду, 4 марта, под Львовом попрощались с 33-летним Игорем Гавриляком, который погиб на Донбассе в воскресенье, 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, публикуя фото с похорон бойца ВСУ.

Отмечается, что похоронили парня на Лычаковском кладбище. Добавим, что Гавриляк стал 313 военнослужащим родом из Львовской области, который погиб на Донбассе.

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Известно, что молодой человек погиб в районе Попасной, что в Луганской области. Он служил по контракту в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. У военнослужащего остались мать и отец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате вражеских обстрелов на Донбассе во вторник, 3 марта, погиб 25-летний военнослужащий Объединенных сил из Черниговщины Владимир Черненко.

Также 1 марта в Луганской области боевики подбили грузовик с украинскими военными. В результате ракетного удара погиб боец Сергей Руских. Позже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.