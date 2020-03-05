Почему оставшихся в Китае украинцев не могут эвакуировать: появился ответ

Стала известна причина, по которой из Китая не могут эвакуировать граждан Украины, которые оказались в эпицентре распространения смертельного коронавируса.

Как сообщили Telegram-каналу PavlovskyNews в пресс-службе футбольного клуба "Шахтер", задержка с вылетом рейса связана с затягиванием процесса со стороны Министерства иностранных дел.

В пресс-службе отмечают, что министерство по-прежнему не смогло согласовать дату вылета борта с украинцами.

Как известно, донецкий "Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации граждан из Китая.

Ранее украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный коронавирусом Китай из-за собачки, рассказала о том, что с ней на протяжении двух недель никто из украинского руководства не связывался.