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В Украине грабитель решил обчистить дом, но сам стал звать на помощь: фото

четверг, 05 марта 2020, 01:22
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В поселке Солотвино Закарпатской области грабитель застрял в дымоходе частного дома и вынужден был звать на помощь.

Об инциденте сообщили на странице местной охранной фирмы СЕНК в Facebook.

Сначала преступник в ночь с суботы на воскресенье 1 марта разбил в доме двери, но сработала сигнализация и спугнула его.

На следующий день в 5:30 утра мужчина снова пошел в тот же дом. Зайдя внутрь, он топором вывел из строя контрольную панель сигнализации. Однако сигнал успел поступить на пульт охраны и в считанные минуты экипаж прибыл на место.

Напуганный грабитель сначала закрылся на чердаке, а потом решил спрятаться и убежать через дымоход. В дымоходе он застрял и через 15 мин кричал о помощи. Вызванные на место спасатели достали горе-грабителя с помощью спецсредств. Преступника передали полиции.

Как сообщал "Апостроф", в Ужгороде злоумышленник проник в чужой двор, а убегая - повис на заборе.

В Одессе молодой человек напал на девушку, однако его задержали и провели с ним "разъяснительную работу".

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