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На берегу реки в Киеве обнаружили страшную находку: первые подробности

пятница, 06 марта 2020, 14:27
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В Киеве возле водоема заметили фрагмент человеческого тела - женскую ногу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Страшную находку обнаружили неподалеку от водоема по проспекту Шухевича. Нога была на берегу залива реки.

На месте работали правоохранители, они расследуют детали убийства. Отмечают, что пока других фрагментов тела найти не удалось.

Полиция начала досудебное расследование по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области в реке нашли изуродованный труп мужчины. Тело обнаружили в реке Здвиж, что в селе Ситняки. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Также в столице в реке Днепр правоохранители обнаружили тело 24-летнего иностранца, который пропал ранее. На место прибыли водолазы, которые и достали труп с воды.

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