Не бегите за гречкой и спичками: к украинцам обратились с важным призывом из-за карантина

Киевские власти обратились к жителям и гостям города по случаю введения карантина из-за ситуации с коронавирусом. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив попросил людей не поддаваться панике.

По словам чиновника, сессия Киевсовета, запланированная на 12 марта, пройдет в указанные сроки.

"Это не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички. Прошу никого не паниковать, ведь в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Все это - лишь превентивные меры, чтобы защитить здоровье киевлян", - отметил он.

Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материале "Апострофа": В Украине объявили жесткий карантин из-за коронавируса: что это значит.