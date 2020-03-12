Не пневмония: появились неожиданные данные о состоянии украинца, подхватившего коронавирус

У жителя Черновцов, который инфицирован коронавирусом COVID-19, не обнаружили пневмонии.

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга.

"Ему делали рентген по просьбе отца ... пневмонии у него нет. Да, он имеет определенную ослабленность ... Температура пока имеет определенную динамику в зависимости от времени суток, но на сколько рассказывают врачи - это не выше 37,6. Одновременно с этим признаки кашля, но он уже ослаблен", - рассказала Гусак.

Также, по ее словам, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что у зараженного жителя Черновцов нет повышенной температуры.

Также 3 марта под давлением общественности на обсервацию отправилась и супруга госпитализированного мужчины. Люди настаивали на том, чтобы она не оставалась дома в изоляции, а была под присмотром врачей.