В Нацполиции неожиданно обратились к Сивохо по поводу "конфликта" на Донбассе

Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич обратился к советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо и раскритиковал его за то, что он называет войну с Россией "внутренним конфликтом".

На своей странице в Facebook ветеран АТО написал, что также не поддерживает тех, кто совершил нападение на Сивохо в Киеве 12 марта.

"Я в прошлом командир роты "Свитязь". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно вас. Этим действиям Национальная полиция предоставит правовую оценку.

Но прошу вас, услышьте украинцев, а тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!" - написал он.

Напомним, что полиция задержала нарушителей, которые 12 марта сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Киеве.