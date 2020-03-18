У депутата Рады заподозрили коронавирус: полиция отправила наряд

У народного депутата от группы "Довіра" Сергея Шахова подозревают коронавирус. В срочном порядке к нему отправятся правоохранители с проверкой.

Как сообщает "Апостроф", об этом "Обозревателю" сообщил источник в Обуховском районном отделении полиции.

Дежурный полицейский говорит, что обращение уже зарегистрировано, правоохранители высылают к народному депутату отряд.

"Детали я не знаю. Зарегистрировано сообщение от начальника полиции о факте того, что у народного депутата возможен коронавирус. Мы сейчас высылаем к нему сотрудников", – говорят в полиции.

Тем временем на анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" опубликовали текст справки от имени начальника Обуховской полиции, подполковника Ростислава Горбача. Там говорится, что главврач местной больницы подтверждает факт заражения COVID-19 у народного депутата.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.