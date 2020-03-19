Суперзащита от коронавируса: сети взорвало видео с креативным покупателем во Львове

В одном из крупнейших супермаркетов Львова заметили мужчину, который в панике из-за возможного заражения коронавирусом надел на себя мешок из пакетов. В таком виде покупатель ходил между торговыми рядами в поисках нужных товаров.
Видео опубликовала в Facebook Галина Гузьо.
"Так и хочется добавить банальное: сохраняйте спокойствие и креатив, креатив, креатив дальше!" - пишет она под опубликованным видео.
Тем временем в сети высмеяли паникера. Люди отмечают креативность львовянина, а также дают ему некоторые советы по усовершенствованию "костюма".
Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Львова были замечены машины с громкоговорителями, которые ездят по пустым улицам и предупреждают людей о необходимости соблюдения карантина и опасности коронавируса.