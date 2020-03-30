Элитный поселок под Киевом заблокировали из-за коронавируса: фото и видео

Элитный поселок Козин под Киевом оказался фактически заблокирован из-за угрозы коронавируса. Здесь находятся дорогие дачи известных украинских политиков.

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Как сообщает Telegram-канал "Трипольский край", на въездах в поселок разместили блокпосты.

Известно, что один из них находится перед дамбой в Украинке Обуховского района, где также проживают многие нардепы.

По данным местных журналистов, водителей автомобилей там останавливают правоохранители, а медики при этом проводят замеры температуры.

При этом остается непонятным, действительно в элитном поселке большая эпидемия, или же таким образом местные жители не хотят, чтобы в периметр попадали люди с признаками болезни.

Напомним, что по состоянию на утро 30 марта в Украине официально зарегистрированы 494 случая заражения смертельным коронавирусом, также известно об 11 летальных исходах от его осложнений.