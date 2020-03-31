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Как проходит обсервация в Пуще-Водице: украинцы показали интересные фото

вторник, 31 марта 2020, 15:03
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Некоторых украинцев, эвакуированных с Бали и прибывших в Киев 30 марта, перевели на обсервацию в отель "Пуща-Водица".

Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на одного из эвакуированных украинцев.

В это отеле условия оказались лучше, чем в "Козацком".

В "Пущу-Водицу" перевели не всех, а лишь тех, кто захотел этого. Это было сделано бесплатно, как и пообещал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Здесь намного лучше условия проживания", - рассказал Сергей, вернувшийся с Бали.По его словам, проживание, завтрак и ужин на время обсервации для эвакуированных являются бесплатными.

Эвакуированные с Бали украинцы прибыли в Киев на самолете "Доха-Киев" в ночь на 30 марта.Им предписали отправиться на принудительную обсервацию в отель "Козацкий" на Майдане, либо в отель в Пуще-Водице.

Когда украинцы прибыли в "Козацкий", то пожаловались на ужасные условия и грозили объявить голодовку, если их не отпустят на домашнюю обсервацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее из отеля "Козацкий" убежали некоторые украинцы, которых там разместили на обсервацию.

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