Под Одессой водителю грузовика оторвало ногу: фото с места жуткого ДТП

2 апреля в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков, в результате которого травмы получил один из водителей.

Как сообщает одесский Telegram-канал "Одесса INFO", страшная авария произошла на трассе Одесса-Рени в районе села Великий Дальник.

В результате столкновения одному из водителей оторвало ногу.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий. На снимках видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

При этом в полиции информацию пока не комментируют. Причины столкновения двух грузовиков остаются неизвестными.

Напомним, что на одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП: тут столкнулись КамАЗ и Fiat Doblo.

Также "Апостроф" сообщал, что в среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.