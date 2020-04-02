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Снаряды легли возле школы и жилых домов: бойцы ВСУ показали фото последствий удара боевиков

четверг, 02 апреля 2020, 17:20
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Фото: 93-я бригада\Facebook

Вечером в среду, 1 апреля, боевики массировано обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, причем один из нарядов упал недалеко от школы.

Об этом сообщается на Facebook-странице 93-й ОМБр "Холодный Яр", публикуя фото с места обстрела.

"Вчера вечером российские оккупанты не только массированно обстреляли позиции наших бойцов. Несколько артснарядов залетело и во двор возле жилых домов в самом поселке. Эта огромная воронка, что на фото - у многоквартирного дома возле школы", - сообщают военные.

Кроме того, в соседнем доме обломками пробило шифер на крыше и выбило стекла в окнах.

"Война ближе, чем кажется", - добавляют бойцы.

Обстрел боевиков на Донбассе 01.04.2020
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Обстрел боевиков на Донбассе 01.04.2020
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Обстрел боевиков на Донбассе 01.04.2020
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Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации боевиков на Донбассе в среду, 1 апреля.

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