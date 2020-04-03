Под Винницей простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото

В четверг, 2 апреля, в селе Андрушевка Винницкой области, в последний путь провели Владимира Мовчанюка, погибшего 30 марта от пули снайпера на Донбассе.

Об этом сообщает Погребищенская РГА.

Владимир Мовчанюк был бойцом 17 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады. Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Владимир Мовчанюк родился 11 августа 1983 года. Он ушел на войну защищать Украину в мае 2015 года, служил по контракту. У погибшего осталась мать.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2020 года на Донбассе погибли 13 защитников Украины, отцов потеряли семеро детей. В сети показали фото всех погибших героев.