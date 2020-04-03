RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

16:24
Ти насправді не один: в Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине Lime
16:01
Чем отличается усиленный карантин в Украине и мире: список запретов
15:59
Мама, подвинься: 15-летняя дочь Хайди Клум решила стать моделью Lime
15:44
Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения Lime
14:44
В Беларуси из-за коронавируса экстренно закупают лекарства для десятков тысяч: что происходит
14:24
Nikon в дни карантина запустил бесплатный курс фотографии Lime
14:09
Коронавирус свирепствует в Испании: страна поставила новый печальный рекорд
14:03
Дуэйн Джонсон умилил соцсети видео, на котором учит 4-летнюю дочь профилактике коронавируса Lime
13:35
Свадьба во время карантина: украинские актеры поженились в масках и праздничных толстовках Lime
13:22
Стивен Кинг анонсировал рэп-альбом и даже показал обложку, но это стеб над фанами и Эминемом Lime
13:03
Ким Кардашьян передумала рожать пятого ребенка, посидев с детьми на карантине Lime
12:48
Украинский оркестр записал эффектный кавер на Билли Айлиш в режиме онлайн: видео Lime
Все новости

Под Винницей простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото

пятница, 03 апреля 2020, 16:17
переглянути новину українською

В четверг, 2 апреля, в селе Андрушевка Винницкой области, в последний путь провели Владимира Мовчанюка, погибшего 30 марта от пули снайпера на Донбассе.

Об этом сообщает Погребищенская РГА.

Владимир Мовчанюк был бойцом 17 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады. Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Владимир Мовчанюк родился 11 августа 1983 года. Он ушел на войну защищать Украину в мае 2015 года, служил по контракту. У погибшего осталась мать.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2020 года на Донбассе погибли 13 защитников Украины, отцов потеряли семеро детей. В сети показали фото всех погибших героев.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: