22-летний боевик ДНР пополнил "200 бригаду": опубликованы фото

На Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования так называемой ДНР Вячеслава Ризина.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"03.04.20 Ризин Вячеслав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

В базе сайта "Миротворец" указано, что Ризин родился в городе Донецк 20 октября 1997 года. В социальных сетях его псевдоним - Шубин Вячеслав.

В сети разместили фото боевика.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали боевика ДНР-ЛНР с позывным "Татарин", который приехал в ОРДЛО из России.

Также на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных группировок Владимир Дураченко 1995 года по прозвищу "Дурик". Причины смерти боевика на данный момент неизвестны.