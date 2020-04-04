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22-летний боевик ДНР пополнил "200 бригаду": опубликованы фото

суббота, 04 апреля 2020, 12:07
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На Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования так называемой ДНР Вячеслава Ризина.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"03.04.20 Ризин Вячеслав сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

В базе сайта "Миротворец" указано, что Ризин родился в городе Донецк 20 октября 1997 года. В социальных сетях его псевдоним - Шубин Вячеслав.

В сети разместили фото боевика.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали боевика ДНР-ЛНР с позывным "Татарин", который приехал в ОРДЛО из России.

Также на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных группировок Владимир Дураченко 1995 года по прозвищу "Дурик". Причины смерти боевика на данный момент неизвестны.

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