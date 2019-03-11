Гороскоп на завтра: Скорпионам не планировать, а Козерогам не лениться

Завтра 7 лунный день - время удачных сделок и материальной стабильности. Хотите знать, что вас ждет 12 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит заняться серьезными покупками, кого ждет прибыль, а кому нужно немного поэкономить.

Овен

Вам будет легко общаться с людьми и отстаивать свою точку зрения. Вы сможете добиться многого, если будете действовать стратегически. Также вероятна прибыль, не упускайте шанса хорошо подзаработать.

Телец

Сейчас вам нельзя спешить, не делайте ничего, что не было обдумано заранее. Любая импровизация в этот период должна быть очень четко взвешенной, иначе велик риск испортить все. Это касается как работы, так и личной жизни.

Близнецы

Сейчас возможны сильные финансовые потери, но это хорошо. Возможно вы потратите большую сумму на действительно полезное приобретение. В таком случае, небольшая нестабильность окупится совсем скоро.

Рак

Вам стоит соблюдать осторожность во всем, что касается расходов. Сейчас вы легко можете не рассчитать свои силы и остаться ни с чем. Хорошей идеей будет записать ваши траты и придерживаться списка.

Лев

Вам не стоит слишком много времени уделять работе и финансам. Лучше задумайтесь о близких людях или творчестве. Все, что заставляет вас улыбаться, сейчас будет очень полезным, как морально, так и физически.

Дева

В этот день вы можете быть особенно конфликтны. Постарайтесь контролировать порывы своего настроения и не выплескивать его на окружающих. Если поймете, что сдерживаться трудно, дистанциируйтесь от близких, посидите у себя в комнате, почитайте книгу.

Весы

Инициатива сегодня будет вашим другом, действуйте и не делайте шагов назад. Чем смелее вы будете, тем большего сможете достичь. Стоит также выполнить данные недавно обещания, иначе они станут для вас грузом.

Скорпион

Не слишком много планируйте, тогда все получится. День будет спокойным и приятным, если вы сами не будете его усложнять. Постарайтесь не перенапрягаться и пусть все просто идет своим чередом.

Стрелец

Вам стоит больше доверять, как окружающим вас людям, так и своим чувствам, интуиции и знаниям. Сейчас ваша чрезмерная осторожность может сильно вам навредить.

Козерог

Этот день будет плодотворным и интересным. Не упускайте возможности расширить свой кругозор, старайтесь быть активны и не ленитесь. Также хорошей идеей будет распланировать будущий отдых.

Водолей

Сейчас велик шанс заключения выгодных сделок. Также Водолеям стоит прислушиваться к интуиции, она сейчас подскажет самые верные решения. Будьте готовы к длительным и продуктивным переговорам.

Рыбы

В этот день все будет достаточно гладко. Поэтому можно смело расслабиться и плыть по течению. Решите повседневные задачи, распределите свою работу и наслаждайтесь.

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