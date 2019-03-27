Гороскоп на завтра: неудачи у Близнецов и влюбленности у Дев

Наступает благоприятное время для активной работы. А вот о любовных делах слишком много думать не стоит. Хотите знать, что вас ждет 28 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен поскорее закончить запланированные дела, а кому важно не распылять свое внимание на мелочи.

Овен

Вам нужно настроиться на серьезную работу, и сделать это лучше с самого утра. День может быть продуктивным, если вы не будете лениться. Постарайтесь присоединиться к более опытным коллегам в реализации какого-то большого проекта.

Телец

Не распыляйте свои силы на мелкие и незначительные дела. Также не стоит слишком много внимания уделять любовным разборкам. Сконцентрируйтесь на важных задачах, чем быстрее вы их решите, тем скорее почувствуете внутреннее удовлетворение.

Близнецы

День может принести немало неудач. Сейчас не лучшее время для новых начинаний, лучше займитесь делами, которые уже запланированы и не закончены. Сфокусируйте свое внимание на домашних заботах и повседневных обязанностях. Не рискуйте.

Рак

Успехи в рабочей сфере наконец начнут давать о себе знать. Ваши труды не проходят зря, даже если ранее вам так казалось. Постарайтесь выложиться на полную, не обращайте внимания на свое желание бросить все и уйти в тень. Вы в шаге от больших дел.

Лев

Вы пытаетесь хвататься за все дела сразу, это проигрышная тактика. Подумайте и решите, что нужно сделать сейчас, а что можно отложить. Распределение задач поможет выполнить их значительно более качественно. И нервы ваши будут целее.

Дева

Хватит думать о романтических отношениях на работе. За своими эмоциями вы не замечаете вреда, который несут за собой ваши интриги. Ваше обаяние сейчас поможет быстрее решить важные вопросы, лучше уделите внимание им, а не пустым импульсам.

Весы

Не упускайте из виду новые полезные знакомства. Сейчас у вас есть шанс оказаться в центре удачного проекта. Также можно попробовать добиться повышения или прибавки к зарплате. Дома стоит вести себя сдержанно и дружелюбно, даже когда настроение скачет.

Скорпион

Вам стоит заняться спортом или другими активными делами, сейчас вы полны сил и сможете многого добиться. Не стоит ждать чего-то особенного от этого дня, он будет достаточно плавным. Если сюрпризы и будут, вы отреагируете спокойно и мудро.

Стрелец

Действуйте последовательно, не перепрыгивайте с одной задачи на другую. Не забывайте анализировать и подводить итоги, иначе можете запутаться. И доведите до конца дело, которое никак не можете закончить. Пора уже с ним разобраться и попрощаться.

Козерог

Вы сейчас слишком зациклены на себе и плохо слушаете окружающих. Из-за этого вы не слышите, что вам говорят. Это может стать причиной конфликтов как дома, так и на работе. Не думайте, что вы умнее всех вокруг, иначе своими руками создадите новые проблемы.

Водолей

Все может идти не совсем по вашему плану, но окружающие готовы прийти на помощь, поэтому не огорчайтесь. И не будьте слишком строгими к себе, вы все сможете, просто это получится не сразу. Не требуйте от себя достижения всех целей прямо сейчас и сегодня.

Рыбы

Ваши идеи слишком несвоевременны и поспешны. Это сбивает с толку конкурентов, но и вашим союзникам тяжело за вами угнаться. Остановитесь, сбавьте темп, иначе окажетесь впереди, но в одиночестве. Это не тот результат, который вам нужен.

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