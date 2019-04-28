Гороскоп на 28 апреля: Ракам нельзя лениться, а Львам не стоит отказывать в помощи

В этот день очень важно выспаться и хорошенько набраться сил, ведь впереди новые дороги. Хотите знать, что вас ждет 28 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет непростой период, кому нужно проявить инициативу, а кто будет вынужден заниматься неприятными задачами.

Овен

Овнам в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.

Телец

Представителям этого знака нужно быть более инициативными. Плыть по течению - не лучший вариант, если вы хотите выбиться из привычного монотонного ритма. Беритесь за интересные задачи, не бойтесь трудностей. И не сидите на месте.

Близнецы

Близнецов ждут задачи, за которые обычно они не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро и качественно все завершить.

Рак

День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.

Лев

Вам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться Львы, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Дева

Неожиданная новость может вас напугать. Но позже вы успокоитесь и сможете все тщательно обдумать. Перемены будут приятными, хоть и внезапными, поэтому не стоит оценивать их слишком критически. Прислушайтесь к словами друзей.

Весы

Вас ждет напоминание о каких-то несбывшихся надеждах и мечтах. Подобные мысли могут погрузить вас в неприятное гнетущее состояние. Если почувствуете, что настроение вас явно подводит, постарайтесь отвлечься и вернуться к делам позже.

Скорпион

День будет непростым, но Скорпионам будет не скучно. Вы будете остро ощущать свою нужность, поэтому все задачи будут даваться вас с азартом и интересом. Не позволяйте себе скучать, иначе можете очень быстро потерять активный настрой.

Стрелец

Стрельцы могут начать сомневаться в собственных убеждениях. Вас могут терзать мысли о том, правильный ли путь вы выбрали, занимаетесь ли тем, чем хотите. Проанализируйте ситуацию и тогда поймете, в какую сторону стоит двигаться.

Козерог

День будет легким и веселым. Вы запросто сможете договориться с кем угодно, все задачи будут даваться просто. Также вам может захотеться творчества и приключений, не сдерживайте эти желания. Вдохновение кроется в вас самих, найдите его.

Водолей

Существует вероятность, что вам придется оправдываться за какие-то свои поступки. Кто-то может сильно в вас разочароваться. Если это произошло, не принимайте все слишком близко к сердцу. Лучше постарайтесь объясниться и исправить ошибки.

Рыбы

Этот день повлечет за собой серьезные перемены. Будьте готовы сменить обстановку и получить совершенно новый опыт. Не пугайтесь трудностей, свежие задачи только еще сильнее расширят ваш кругозор. Друзья помогут вам принять важное решение.

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