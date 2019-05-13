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Сложные испытания и романтические драмы: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 13 мая 2019, 12:00
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Фото: pixabay.com

Эта неделя будет очень непростой в любовном плане. Эмоциональные скачки ждут многих людей, чьи романтические порывы сейчас на пике активности. Хотите знать, что вас ждет в период с 13 по 19 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не испортить отношения и остаться в строю в профессиональной сфере.

Работа

В профессиональной сфере многих ждут неожиданные трудности. Недоброжелатели могут пытаться сбить вас с толку, украсть ваши идеи или даже подставить вас. Будьте очень внимательны, не верьте своим коллегам на слово, даже если они ведут себя крайне дружелюбно. Сейчас лучше проверить все дважды, иначе потом придется долго исправлять ошибки. С начальством постарайтесь вести себя спокойно, представители руководящих должностей могут стать раздражительными.

Отношения

Романтика - самая опасная сфера этого периода. Тут будут бушевать настоящие страсти. Те, чьи любовные дела сейчас нестабильны, рискуют угодить в омут. Вы можете влюбиться, отдаться эмоциям и полностью потерять контроль. То же самое можно сказать и о парах, в которых имеются конфликты. Вы не сможете контролировать свои эмоции, поэтому велик риск, что ваша вторая половина обидится и уйдет. Не действуйте спонтанно, взвешивайте свои шаги.

Здоровье

А вот со здоровьем на этой неделе дела будут обстоять намного лучше. Позитивные вибрации положительно влияют на самочувствие многих людей. Вы можете почувствовать резкий прилив сил, улучшение настроения, эмоциональный подъем. Если будете чаще гулять на свежем воздухе и вести активный образ жизни, ваше здоровье вас отблагодарит. Также сейчас не стоит откладывать визиты к стоматологу. Если вам к нему было нужно, идите и не ищите себе оправдания.

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