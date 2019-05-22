Гороскоп на завтра: Близнецы будут решительными, а Львов ждут неприятные новости

Многие знаки в этот день смогут проявить свои аналитические способности. Хотите знать, что вас ждет 23 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто получит большую силу, кто будет медлителен, а кто сможет действовать решительно.

Овен

Овны в это время будут наделены огромной разрушительной силой. И смогут использовать ее для решения своих проблем и достижения целей. Все преграды на своем пути вы будете просто разбивать, но не забывайте об осторожности.

Телец

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

Близнецы

Близнецы будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Рак

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые встречи и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Лев

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Дева

Девы могут обнаружить в себе желание заняться чем-то совершенно новым. Стоит браться за незнакомые дела с осторожностью, но без страха. Вы добьетесь успеха, если будете действовать с позитивным настроем.

Весы

Вы можете оказаться на важной встрече, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Помните, что встречают по одежке. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и визуально произвести хорошее впечатление.

Скорпион

Скорпионам придется решать проблемы, которые создали другие люди. Это будет немного раздражать, но в итоге вы сами получите полезный опыт и знания. Не позволяйте своей агрессии портить вам настроение. И не работайте слишком много.

Стрелец

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Козерог

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

Водолей

Водолеи будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Рыбы

Вам придется решать непростые вопросы, которые могут касаться близких людей. Разногласия окружающих окажутся на ваших плечах. Постарайтесь сглаживать углы и действовать так, как советует вам сердце, оно подскажет верный путь.

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