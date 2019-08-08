Гороскоп на 8 августа: Водолеев будут раздражать окружающие, а Рыбам пора перестать думать о любви

В этот день важно поберечь свои эмоциональные резервы. Хотите знать, что вас ждет 8 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно отвлечься от романтики, кто должен настроиться на работу, а у кого все будет валиться из рук.

Овен

Не распыляйте свои силы на мелкие и незначительные дела. Также не стоит слишком много внимания уделять любовным разборкам. Сконцентрируйтесь на важных задачах, чем быстрее вы их решите, тем скорее почувствуете внутреннее удовлетворение.

Телец

Вам нужно настроиться на серьезную работу, и сделать это лучше с самого утра. День может быть продуктивным, если вы не будете лениться. Постарайтесь присоединиться к более опытным коллегам в реализации какого-то большого проекта.

Близнецы

Вы легко ладите с людьми, это поможет вам в рабочей сфере. Но также внимание со стороны окружающих может спровоцировать служебный роман. Подумайте дважды перед тем, как окунуться в новое романтическое приключение.

Рак

Возможны денежные поступления, также велика вероятность приятных подарков. Вам будет легко общаться даже с теми, кто ранее был вам неприятен. Но будьте осторожны, люди могут пытаться завоевать ваше доверие в корыстных целях.

Лев

День может принести немало неудач. Сейчас не лучшее время для новых начинаний, лучше займитесь делами, которые уже запланированы и не закончены. Сфокусируйте свое внимание на домашних заботах и повседневных обязанностях. Не рискуйте.

Дева

Вы будете много размышлять о прошлом. С одной стороны, это поможет вам проанализировать свои ошибки. С другой, не стоит окунаться в воспоминания слишком глубоко, так как это может сказаться на вашем эмоциональном равновесии. Живите сегодняшним днем.

Весы

Успехи в рабочей сфере наконец начнут давать о себе знать. Ваши труды не проходят зря, даже если ранее вам так казалось. Постарайтесь выложиться на полную, не обращайте внимания на свое желание бросить все и уйти в тень. Вы в шаге от больших дел.

Скорпион

Многие могут не оправдать ваших ожиданий. У Скорпионов может сложиться впечатление, что они вообще ни на кого не могут рассчитывать. Конечно же, это не совсем так. Найдется тот, кто сможет вернуть вам веру в доброту и искренность.

Стрелец

Если хотите добиться успеха, нужно поработать. Не слушайте тех, кто пытается сбить вас с пути. Успех приходит только к тем, кто к нему стремится. Ваши идеи воплотятся в реальность только в том случае, если вы не дадите себе шанса все бросить.

Козерог

Вы пытаетесь хвататься за все дела сразу, это проигрышная тактика. Подумайте и решите, что нужно сделать сейчас, а что можно отложить. Распределение задач поможет выполнить их значительно более качественно. И нервы ваши будут целее.

Водолей

Все вокруг куда-то спешат и это очень сильно вас отвлекает. Окружающие могут начать вас раздражать, но срываться на них не стоит. Доказывайте свою правоту спокойно, без лишних эмоций. Так вы сохраните и свои нервы, и хорошие отношения с людьми.

Рыбы

Хватит думать о романтических отношениях на работе. За своими эмоциями вы не замечаете вреда, который несут за собой ваши интриги. Ваше обаяние сейчас поможет быстрее решить важные вопросы, лучше уделите внимание им, а не пустым импульсам.

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