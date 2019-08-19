Гороскоп на 19 августа: накал страстей у Раков и перемены у Рыб

В этот период важно продумывать свои действия и не спешить. Хотите знать, что вас ждет 19 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя пить спиртные напитки, а у кого возможны любовные приключения.

Овен

В этот период вас может внезапно потянуть к крепким напиткам. Лучше удерживаться от употребления алкоголя, особенно в больших количествах. Шумные застолья могут плохо сказаться на вашем самочувствии и репутации.

Телец

В этот период не стоит рисковать в денежных делах. А вот людям, которые работают в финансовой сфере, может неожиданно повезти. Не упускайте из вида интересные возможности. Но и не спешите принимать решения, сначала нужно все обдумать.

Близнецы

Сейчас вам придется разбудить своего внутреннего дипломата. Все вопросы будут решаться гладко только в том случае, если вы сможете мягко убедить окружающих в своей правоте. Ключевое слово тут - "мягко". Не пытайтесь давить на людей.

Рак

В вашей личной жизни вероятны неожиданные повороты. Также не обойдется и без накала страстей. Сейчас вы легко можете нарваться на конфликт. Постарайтесь избегать критических ситуаций, чтобы поберечь собственные нервы.

Лев

Вас ждет приятный спокойный период. Тишина и уют будут сопутствовать вам во всех сферах, как в романтических отношениях, так и на работе. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь хорошим настроением.

Дева

Сейчас стоит рассчитывать только на собственные силы. Не теряйте романтических взглядов на жизнь, но и не забывайте мыслить прагматично. Воздушные замки будут очень недолговечными, если вы не подкрепите их фактами.

Весы

В этот день вы можете добиться успеха практически в любом союзе. Смело заключайте сделки и устраивайте важные переговоры. Не бойтесь говорить людям прямо, что думаете.

Скорпион

Страсть к приключениям может легко взять верх над вашим благоразумием. Это поможет достичь новых высот, но также важно соблюдать осторожность. Помните, что привычная жизнь никуда не девается.

Стрелец

В дальних дорогах важно соблюдать все меры безопасности. Не забывайте о своем здоровье. Постарайтесь продумывать свои действия наперед, это поможет избежать ошибок и неприятностей.

Козерог

Не вкладывайте ваши финансы в сомнительные проекты. Любые траты сейчас нужно продумывать до мелочей, иначе вы легко можете остаться без денег. Новые начинания лучше отложить, пока не разберетесь с основными задачами.

Водолей

Вас ждут приятные сюрпризы. Возможны радостные новости, подарки или даже пополнение в семье. Ловите позитивную волну и не бойтесь экспериментировать. Ваши творческие начинания сейчас завершатся успехом.

Рыбы

События этого дня могут сильно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Новые встречи принесут много полезной информации, поэтому не бойтесь общаться с людьми и задавать вопросы.

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