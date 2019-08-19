Тяжелая работа и борьба с усталостью: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

На этой неделе придется серьезно попотеть. Но результат будет настолько хорош, что буквально шокирует и вас, и окружающих. Хотите знать, что вас ждет в период с 19 по 25 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как получить максимум от вибраций этого периода, и почему нельзя лениться.

Работа

В рабочей сфере сейчас нельзя позволять себе лениться. Особенно в том случае, если ваша деятельность имеет какое-либо отношение к творчеству. Представителям подобных профессий нужно максимально отдаться любимому делу. Не ищите себе отговорки и не пытайтесь отложить дела на потом. Или вы делаете все сейчас, даже если это тяжело, или за вас ваши вершины покорит кто-то другой.

Отношения

Романтические вибрации сейчас будут не слишком активными. Поэтому не стоит уделять им слишком много внимания. Лучше сконцентрируйтесь на обычном уюте и взаимопонимании. А яркие эксперименты и бурные всплески эмоций оставьте на более благоприятное время.

Здоровье

На этой неделе многие могут чувствовать сильную усталость. Ее можно побороть, если выполнять несколько простых советов: пить побольше простой воды без газа, регулярно питаться здоровой пищей, медитировать или расслаблять тело и разум каким-либо другим подобным способом, как можно чаще улыбаться и смеяться. Постарайтесь ограничить контакты с неприятными людьми и избегать задач, которые вызывают у вас негативные эмоции.

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