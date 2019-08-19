RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 августа

14:01
Смертельный пожар в отеле Одессы: появилось важное уточнение и данные о жертвах
13:59
Кто представит Украину на Детском Евровидении-2019: песня победительницы отбора
13:57
Под Черкассами маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП, много погибших: фото
13:41
Стало известно, кто может стать министром юстиции в правительстве "слуг народа"
13:30
В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео
13:29
Украинка попала в больницу с сальмонеллезом после употребления курятины известной марки
13:12
Не понял, куда попал: сеть взбудоражило видео "допроса" беларуса, воевавшего за ДНР
13:11
"Укрлендфарминг" инвестировал крупную сумму в очистные системы элеваторов
13:09
В Днепре молодая девушка погибла страшной смертью: фото
13:03
Мадонна отметила 61-й день рождения в форме генерала: фото вечеринки
13:02
Скорбит по боевикам: в военном вузе Харькова разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста, фото
12:59
Попытка давления на бизнес: эксперт раскритиковал дело "Роттердам+"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тяжелая работа и борьба с усталостью: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 19 августа 2019, 12:00
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

На этой неделе придется серьезно попотеть. Но результат будет настолько хорош, что буквально шокирует и вас, и окружающих. Хотите знать, что вас ждет в период с 19 по 25 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как получить максимум от вибраций этого периода, и почему нельзя лениться.

Работа

В рабочей сфере сейчас нельзя позволять себе лениться. Особенно в том случае, если ваша деятельность имеет какое-либо отношение к творчеству. Представителям подобных профессий нужно максимально отдаться любимому делу. Не ищите себе отговорки и не пытайтесь отложить дела на потом. Или вы делаете все сейчас, даже если это тяжело, или за вас ваши вершины покорит кто-то другой.

Отношения

Романтические вибрации сейчас будут не слишком активными. Поэтому не стоит уделять им слишком много внимания. Лучше сконцентрируйтесь на обычном уюте и взаимопонимании. А яркие эксперименты и бурные всплески эмоций оставьте на более благоприятное время.

Здоровье

На этой неделе многие могут чувствовать сильную усталость. Ее можно побороть, если выполнять несколько простых советов: пить побольше простой воды без газа, регулярно питаться здоровой пищей, медитировать или расслаблять тело и разум каким-либо другим подобным способом, как можно чаще улыбаться и смеяться. Постарайтесь ограничить контакты с неприятными людьми и избегать задач, которые вызывают у вас негативные эмоции.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли огромный торговый центр River Mall

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: