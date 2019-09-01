Гороскоп на 1 сентября: Весы опередят конкурентов, а Раков ждут проблемы

От негативных вибраций сейчас придется уворачиваться. Хотите знать, что вас ждет 1 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен бороться с плохим настроением, на кого обрушится неприятный разговор, а кто должен заняться скучными делами.

Овен

Утро может принести плохие новости. Но не спешите впадать в отчаяние. Все проблемы решаемы, нужно только все обдумать и понять, как сейчас правильнее всего поступать.

Телец

День будет напряженным, особенно на работе. Вас ждут непростые ситуации, которые потребуют серьезной концентрации. Также происходящее будет заметно истощать ваш эмоциональный ресурс. Берегите свои нервы.

Близнецы

Простые дела сейчас будут решаться спокойно и без проблем. А вот с трудными задачами нужно быть аккуратнее. Возможно появление новых трудностей, о которых вы раньше не подумали.

Рак

Новые проблемы нужно решать немедленно. Если отложите их в дальний ящик, они начнут расти. И потом разобраться с ними вам окажется уже не под силу. Соберитесь и сделайте то, что необходимо. А отдохнете потом.

Лев

В этот непростой период звезды будут к вам благосклонны. Вы сможете разобраться даже с теми задачами, которые сначала покажутся совершенно странными и непонятными. Ваша находчивость поможет найти выход из ситуации.

Дева

Сложный день во всех сферах. Особенно непросто вам будет даваться общение с окружающими. Если чувствуете, что кто-то начинает вас раздражать, лучше просто уйдите на время в сторону. Не давайте негативу шанса вырваться наружу.

Весы

Вы сможете опередить конкурентов или даже полностью их обезоружить. Это хороший шанс добиться успеха как на работе, так и в личной жизни. Не уступайте своим соперникам, вы ничем не хуже их.

Скорпион

Неприятного разговора избежать не получится. Поэтому лучше продумайте, как провести его максимально комфортно и расслабленно. Ваш собеседник не сможет действовать умно, поэтому контролировать ситуацию придется именно вам.

Стрелец

С самого утра проблемы будут становиться все больше и больше. К вечеру вам вообще может показаться, что голова скоро взорвется от такого объема информации. Запомните: как только вы окажетесь дома, нужно выбросить все это из своих мыслей. Только так вы сохраните энергию.

Козерог

Расходы могут превысить ваши возможности. Поэтому планируйте свой бюджет заранее и старайтесь не тратить деньги на внезапные импульсы. И не забывайте о том, что уже запланировано.

Водолей

Вам придется бороться с негативом и плохим настроением. Волны сомнения и гнева могут мешать вам справиться с важной задачей. Но, если вы скажете себе, что именно вы тут главный, вы сможете все это победить.

Рыбы

Сейчас нужно будет заняться скучными делами. Вам хочется активности и приключений, но ситуация требует концентрации и сосредоточенности. Не бросайте начатое, лучше закончить его сейчас и расслабиться чуть позже.

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