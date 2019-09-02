Гороскоп на 2 сентября: романтическое приключение у Стрельцов и стрессы у Близнецов

Сегодня стоит настроиться на позитивную частоту. Хотите знать, что вас ждет 2 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно поберечь свои нервы, кто должен абстрагироваться от негатива, а кого ждет приятный вечер.

Овен

В этот день вы можете ощутить внезапный прилив энергии. Направьте ее в полезное для себя русло. И ключевые слова тут - "для себя". Когда вы в последний раз делали что-то просто ради собственного удовольствия? А пора бы.

Телец

Не бойтесь действовать напористо. Ваши попытки проявить себя могут упираться в глухой угол, но не вздумайте сдаваться. Меняйте тактику, пробуйте новые способы, не позволяйте никому заставить вас сомневаться в собственных силах.

Близнецы

В это время вам стоит поберечь свою нервную систему. Стрессы будут подкрадываться к вам со всех сторон. Но, если вы дадите им отпор, они уйдут ни с чем. Откройтесь для новых знаний и приятных эмоций.

Рак

Отложите наконец дела, которые выжимают из вас все соки. Вы ведь не Терминатор, позвольте себе просто устать и захотеть отдохнуть. И не переживайте, за один день мир без вас не остановится. Просто посвятите время себе и семье.

Лев

В этот период вероятны скачки энергии. Вы будете то чрезмерно уставать, то наоборот чувствовать сумасшедший прилив сил. Поэтому не стоит планировать серьезные дела, так как рассчитывать на свое настроение вы пока не сможете.

Дева

Будьте благоразумнее. Вы ведь мудрый человек. Почему же вы позволяете собственным негативным эмоциям так сильно влиять на вашу жизнь? Это ведь всего лишь мысли, которые полностью находятся под вашим собственным контролем.

Весы

Вы можете очень хотеть повернуть какую-то ситуацию в свою пользу. Но помните, что чувства людей - штука хрупкая. А доверие восстанавливается совсем не сразу. Если хотите открыться кому-то, сделайте это. Но ведите себя разумно.

Скорпион

Ваше желание выплеснуть куда-то накопившийся негатив абсолютно понятно. Но направить этот поток стоит в спорт, работу, уборку. В общем, во что угодно, кроме настроения людей. Не стоит портить с кем-то отношения только из-за своего стресса.

Стрелец

Вас ждет романтическое приключение. Вы можете вдруг понять, что заинтересовались кем-то, на кого раньше и смотреть не думали. Помните, что это может быть просто нехватка эмоций и впечатлений. И совсем не обязательно, что это любовь.

Козерог

Для вас день готовит приятный вечер. Люди будут с удовольствием находиться в вашей компании. Также вы можете красиво проявить себя, как человек харизматичный и сексуальный. Помните, что ваш потенциал безграничен.

Водолей

Вам сейчас очень важно абстрагироваться от негатива. Вероятно, вас ждут неприятные разговоры. Если они произойдут, напомните себе, что это не конец света. Вы работаете, вы не сидите на месте. И вы молодец. А что будет дальше - узнаете потом.

Рыбы

Для вас этот период наполнится теплом и уютом. Это идеальное время для расслабления, медитаций, горячей ванны и просто отдыха с книгой. Не отказывайте себе в удовольствии просто отпустить проблемы и очистить свой разум.

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