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Гороскоп на 5 сентября: Девы захотят все контролировать, а Овны встретят соперника

четверг, 05 сентября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Не нужно бояться действовать немного легкомысленно. Хотите знать, что вас ждет 5 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, у кого появится соперник, кто победит свою лень, а с кем судьба будет играть в прятки.

Овен

Вас ждет встреча с сильным соперником. Этот человек мог раньше казаться вам другом или даже напарником, но теперь ему хочется присвоить ваши общие достижения. Готовы ли вы уступить? Если да, лучше сделайте это и не ввязывайтесь в конфликт.

Телец

Вы наконец сможете побороть свою собственную лень. Это казалось почти невозможным, но у вас все получается. Смело беритесь за важные дела с новыми силами. И не ругайте себя за период бездействия.

Близнецы

Сколько можно думать обо всех, кроме себя? Почему вы считаете, что ваши собственные желания и чувства не так уж и важны? Вы - главный персонаж собственной истории. И вы обязательно должны помнить о своем счастье и комфорте.

Рак

Так уж вышло, что кто-то смог вас опередить в каком-то деле. Это не повод возненавидеть этого человека или начать копаться в себе. Но стоит задуматься, почему первым у финиша оказался кто-то другой?

Лев

За маской строгой натуры скрывается очень тонкая душа. Это сейчас не о вас, а о ком-то, с кем вам приходится часто контактировать. Присмотритесь к человеку, который вызывает у вас негативные эмоции. Возможно, вы в нем ошибаетесь.

Дева

Вам зачем-то понадобиться контролировать все и всех вокруг себя. И вы будете настырно пытаться это делать. Но, конечно же, эта затея окажется провальной. Поэтому лучше за нее даже не браться.

Весы

Ваша муза от вас ускользает. Вам кажется, что творческие запасы совсем иссякли, и больше ничто не может вас удивить и вдохновить. Ключик к решению проблемы кроется в обычном отдыхе. Позвольте себе просто перезагрузиться.

Скорпион

Сейчас судьба будет словно играть с вами в прятки. Она то покажется на горизонте, то снова где-то затаится. Не пытайтесь ловить ее за хвость, но и старайтесь не упускать из виду ее явные следы.

Стрелец

Побольше движения! Вы начинаете засиживаться на одном месте, это вредит вам и морально, и физически. Чем активнее вы будете себя вести в этот период, тем более приятным станет новый жизненный этап.

Козерог

Постарайтесь максимально ограничить свои вредные привычки. И речь сейчас не только о курении, кофеине или чем-то подобном. В этот перечень также входят лень, опоздания, откладывание дел на потом. Соберитесь, вы же взрослый умный человек.

Водолей

Готовитесь к чему-то масштабному? Отлично! Но не воспринимайте это слишком серьезно. Если будете переживать из-за каждой мелочи, можете испортить себе весь кайф от новых эмоций.

Рыбы

Сто тысяч дел, которые вы пытаетесь уложить в голове, никак между собой не стыкуются. Верно? Поэтому перестаньте играть в этот Тетрис и займитесь тем, что действительно нужно сделать прямо сейчас. А остальное может и подождать.

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

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