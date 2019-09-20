Гороскоп на 20 сентября: Рыбы должны помогать окружающим, а Скорпионам нужно разнообразить свою жизнь

Сейчас стоит задуматься о своих мечтах и протянуть к ним руку. Хотите знать, что вас ждет 20 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя спешить, кто должен отложить крупные покупки, а кто должен быть честным с собой.

Овен

Не спешите закончить все дела одновременно. Подумайте, может за своими делами и планами вы забыли о близких людях? Позвоните другу, который давно ждет от вас первого шага. Сейчас вам очень нужен контакт с приятными и понимающими людьми.

Телец

Повремените с крупными покупками и обращайте внимание на детали. Подумайте, чего вам нехватает для комфорта и морального равновесия. И займитесь тем, чтобы заполучить это прямо сейчас. Наслаждайтесь любимым делом и почаще гуляйте.

Близнецы

Верите или нет, но наступает период, когда могут исполниться ваши заветные мечты. Правда, произойдет это только в том случае, если вы продумайте свой путь к цели. Чего вы на самом деле хотите? И как это получить? Дайте ответы на эти вопросы и ключик у вас в руках.

Рак

Добавьте красок в свою личную жизнь. Сходите на свидание, устройте романтический вечер. Сейчас самое подходящее время для влюбленности и беззаботности, ведь впереди новый этап. Позитивные эмоции и впечатления точно пойдут вам на пользу.

Лев

Для Львов день удачен во всех финансовых вопросах. Вы в этот день - настоящий банкир, умеющий четко просчитывать прибыль и траты, знающий место каждой копеечке. Если удержите это состояние, сможете сэкономить крупную сумму.

Дева

Неожиданная новость может вас напугать. Но позже вы успокоитесь и сможете все тщательно обдумать. Перемены будут приятными, хоть и внезапными, поэтому не стоит оценивать их слишком критически. Прислушайтесь к словами друзей.

Весы

Вас ждут приятные новости от дорогих вам людей. Но вот ваши собственные дела будут идти далеко не так гладко. Вам стоит проявить настойчивость и идти вперед до конца. Даже если будет казаться, что впереди тупик, не отступайте и двигайтесь напролом.

Скорпион

Вам захочется чего-то кардинально новенького, используйте это желание, чтобы разнообразить рутинную работу и личную жизнь. Ваш партнер оценит оригинальность ваших мыслей, а коллеги будут в восторге от необычных рабочих идей.

Стрелец

Ваши достоинства замечают и ценят окружающие. Это повод немного похвалить себя, но не начинайте слишком уж гордиться. Нынешние успехи - хороший старт, но это только начало. Впереди гораздо больше увлекательных задач и новых трудностей.

Козерог

Не берите пример с людей, которые боятся перемен. Окружающие могут отговаривать вас от решительных шагов, но это говорит только о их собственных страхах. Если вы уверены в своей правоте, смело действуйте. Но помните об ответственности.

Водолей

Результат ваших трудов будет скромнее, чем вам хочется. Но даже небольшой успех - все равно успех. Не нужно бросать начатые дела, позже они будут становиться все более и более прибыльными. Также это хороший день для встречи с друзьями.

Рыбы

Вам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться Рыбы, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

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