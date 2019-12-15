Гороскоп на 15 декабря: Козерогам нельзя реагировать на обиды, а Весам нужно проще ко всему относиться

Хотите знать, что вас ждет 15 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя рисковать здоровьем, а кого ждут ошибки и промахи.

Овен

Сегодня вам ни в коем случае нельзя рисковать своим здоровьем. Откажитесь от любых занятий, которые могут как-либо навредить вам физически. И не забывайте о правильном питании, витаминах и свежем воздухе.

Телец

Вы полны энергии, поэтому можете добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро устанете. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете добиться новых целей.

Близнецы

День будет наполнен неожиданностями. Новости могут вас нервировать, но вам придется с ними смириться. Мир не стоит на месте, ничто никогда не остается прежним. Запомните это и сделайте свои мудрые выводы.

Рак

Раков ждут задачи, за которые обычно они не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро и качественно все завершить.

Лев

У Львов сегодня вероятны промахи. Но не стоит судить себя слишком строго. Все могут действовать не совсем разумно, это нормально. Просто обращайте внимание на свои действия и решения, анализируйте и делайте выводы.

Дева

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Весы

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а обиды останутся надолго.

Скорпион

Представителям этого знака лучше расслабиться и не слишком много работать. Если вы хотели уделить время себе или семье - сейчас идеальный момент для этого. Вам нужно перезагрузиться и как следует набраться сил и хороших эмоций.

Стрелец

Вы можете легко найти общий язык с теми, с кем раньше не ладили. Используйте это, чтобы избавиться от внутренних и внешних конфликтов. День хорошо подходит для важных дел, можете назначить на это время деловые переговоры.

Козерог

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. Будьте мудрее.

Водолей

Ваша целеустремленность поможет добиться давно намеченных целей. Не прекращайте движение, тогда совсем скоро добьетесь желаемого. Вам будет легко находить общий язык даже с теми, кто вам неприятен. Используйте это с умом.

Рыбы

Хотите выключить телефон и послать весь мир куда подальше? А почему бы и нет? Позвольте себе поддаться своему настроению, выплесните эмоции, делайте то, что хотите. В конце концов, вам тоже иногда можно просто быть живым человеком.

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