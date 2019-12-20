Гороскоп на 20 декабря: Девы получат подсказку от Вселенной, а Козероги должны собраться

Хотите знать, что вас ждет 20 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно контролировать свое настроение, а кого ждут знаки внимания.

Овен

В этот день вы можете почувствовать себя не в своей тарелке. Привычные вещи и дела вдруг могут начать казаться вам какими-то совершенно чужими и неправильными. Проанализируйте эти мысли, в них есть доля истины.

Телец

Вас ждет напоминание о каких-то несбывшихся надеждах и мечтах. Подобные мысли могут погрузить вас в неприятное гнетущее состояние. Если почувствуете, что настроение вас явно подводит, постарайтесь отвлечься и вернуться к делам позже.

Близнецы

Скажем так, вы слишком зациклены на том, чтобы хорошо выглядеть в глазах других людей. Вас очень беспокоит мнение окружающих, это не дает вам развиваться в полную силу. Думайте о себе и о своих целях.

Рак

Сегодня вы можете заметить, что кто-то проявляет в ваш адрес явные знаки внимания. Не отталкивайте этого человека, он не желает вам зла. Даже в том случае, если внимание вам неприятно, не надо действовать грубо.

Лев

День будет непростым, но зато Львам точно будет не скучно. Вы будете остро ощущать свою нужность, поэтому все задачи будут даваться вам с азартом и интересом. Не позволяйте себе скучать, иначе можете очень быстро потерять активный настрой.

Дева

В первой половине дня обратите внимание на знаки Вселенной. Мир вокруг пытается донести до вас какую-то важную мысль, вам только нужно ее разглядеть. С новыми подсказками все дальнейшие действия будут более понятными.

Весы

Ваша фантазия уводит вас от реальности. Сегодня вы можете слишком многое придумывать, не обращая внимания на очевидные факты. Не потеряйтесь в мире своих иллюзий, из него будет непросто выбраться.

Скорпион

Представителям этого знака нужно быть более инициативными. Плыть по течению - не лучший вариант, если вы хотите выбиться из привычного монотонного ритма. Беритесь за интересные задачи, не бойтесь трудностей. И не сидите на месте.

Стрелец

За вашей спиной начинаются какие-то разговоры. Интересно, что большая их часть носит приятный и добрый характер. Люди планируют поделиться с вами какой-то информацией, которая может быть для вас интересна.

Козерог

Вам в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.

Водолей

Не давите на себя, особенно в творческом и рабочем плане. Плывите по течению. В этот день занимайтесь только теми делами, которые запланировали. Не пытайтесь взвалить на себя слишком много задач одновременно.

Рыбы

Ваше настроение сейчас будет сильно отражаться на вашей продуктивности. Пострайтесь взвешивать свои слова и поступки. На эмоциональной волне вы запросто можете наломать дров. И позже пожалеть об этом.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.