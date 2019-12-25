Гороскоп на 25 декабря: Ракам улыбнется Фортуна, а Козерогам нельзя пить

Хотите знать, что вас ждет 25 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому улыбнется удача, а кто не должен заниматься уборкой.

Овен

В первой половине дня постарайтесь ограничить общение с коллегами. Существует вероятность, что рабочие вопросы будут выводить вас из себя. Лучше дистанциироваться, чтобы избежать неловких разговоров.

Телец

Отвлекитесь от запланированных дел. Объем работы сильно вас смущает, поэтому стоит позволить себе немного разгрузить голову. Подумайте, чем вы можете максимально быстро себя развеселить.

Близнецы

Приготовьтесь к большому объему домашних дел. В какой-то момент подобные задачи могут начать вас раздражать, но не стоит реагировать на них слишком эмоционально. Если не хотите чем-то заниматься, просто скажите об этом.

Рак

Сегодня вам наконец начнет улыбаться сама Фортуна. Не бойтесь идти к своей цели, загадывать желания и начинать что-то новое. Сейчас вы можете добиться гораздо большего, чем изначально планировали.

Лев

К вечеру ваше самочувствие может немного пошатнуться. Постарайтесь избегать шумных вечеринок и большого количества трудных задач. Ваш организм нуждается в более аккуратном отношении в этот период.

Дева

Не спешите делать какие-либо выводы. Сегодня вас легко запутать, поэтому стоит проявить особую осторожность во всех делах. Также подумайте, не оставляете ли вы на потом какие-то важные и срочные дела.

Весы

Вам сегодня не стоит заниматься домашними делами. Они не принесут никакого приличного результата, вы только будете раздражаться сами и портить нервы другим. Лучше придумайте себе более приятные задачи.

Скорпион

Не пытайтесь доказать свою правоту тому, кто не собирается вас слушать. Кто поступает глупее - дурак, или тот, кто с ним спорит? Ведите себя мудро и просто отойдите в сторону, если видите, что ситуацию не исправить.

Стрелец

На утро можно запланировать важную встречу или рабочее мероприятие. Коллеги сейчас будут внимательно к вам прислушиваться, особенно в том случае, если вы будете общаться в неформальной обстановке.

Козерог

Вам ни в коем случае нельзя употреблять спиртное. Негативные волны сейчас могут спровоцировать скандал или даже драку, поэтому не проверяйте на прочность свою удачу. Лучше займитесь обычными делами или работой.

Водолей

В первой половине дня стоит закончить все рабочие задачи, чтобы позже иметь возможность заняться чем-то более приятным. Вечером вам стоит уделить внимание семье и отдыху.

Рыбы

Приведите себя в порядок и подготовьтесь к приятным встречам. Вам нужно самостоятельно создать для себя атмосферу праздника, иначе нужное настроение так и не придет.

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