Гороскоп на 28 декабря: Львов ждут новости, а Стрельцы смогут легко решить все проблемы

Хотите знать, что вас ждет 28 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет учиться на ошибках, а кого ждут трудности в деловой сфере.

Овен

В этот день вы будете хорошим наблюдателем. Вам будет достаточно легко учиться на чужих ошибках и не совершать своих. Также не стоит забывать про обещания, которые вы недавно кому-то дали. Люди ждут от вас действий.

Телец

Сегодня вас ждут небольшие трудности, которые будут связаны с деловой сферой. Не расстраивайтесь из-за пустяков и позвольте своей интуиции вам помочь. Если грамотно распределите обязанности, справитесь со всем быстрее.

Близнецы

Все случайности сегодня будут играть вам на руку. Используйте это с умом. Не спешите что-то кардинально менять в своей жизни, но и не бойтесь пробовать что-то новое. Возможно, вас посетит какая-то интересная идея.

Рак

День будет приятным и хорошим. Также у вас может появиться шанс проявить лучшие качества характера. Покажите, на что вы способны. Пусть люди увидят, каким ярким и необычным человеком вы можете быть.

Лев

Вы можете получить неожиданную неприятную новость. Постарайтесь как можно скорее что-то предпринять, чтобы позже не пришлось слишком долго и тяжело разгребать последствия. Попросите помощи у близких.

Дева

В первой половине дня все будет достаточно спокойно и даже немного скучно. А вот к вечеру вы можете получить неприятные известия. Наберитесь терпения и не поддавайтесь негативным волнам. Настроение скоро улучшится.

Весы

Перед вами могут открыться новые горизонты. Посмотрите на ситуацию под новым углом и подумайте, может действительно стоит попробовать что-то новенькое? Привычный ритм вас уже немного утомил.

Скорпион

Сегодня у вас хватит времени и сил не только на запланированные дела, но и на развлечения. Не отказывайте себе в радостях. Погуляйте, сходите куда-то или побалуйте себя чем-то вкусненьким.

Стрелец

В этот день вы будете с легкостью решать все проблемы. Поэтому можете смело запланировать какое-то важное мероприятие или встречу. Но не стоит слишком много думать о работе, сейчас вам нужно отвлечься.

Козерог

Вам придется думать о других намного больше, чем о себе. Это может начать вас раздражать, но помните, что близкие люди нуждаются в вашей поддержке. Когда вам понадобится помощь, они тоже окажутся рядом.

Водолей

Сейчас звезды поддерживают вас во всем. Любые начинания будут успешными, но результат своих трудов вы сможете увидеть не совсем сразу. Вы легко можете найти союзников и влиятельных помощников. Не бойтесь рисковать.

Рыбы

Все подготовительные работы сегодня будут проходить легко и гладко. А вот с финансами стоит быть осторожнее. Посчитайте свои траты, чтобы не пришлось потом корректировать семейный бюджет.

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