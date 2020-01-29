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Гороскоп на 29 января: Дев ждет ссора, а Стрельцам нужно отложить романтические эксперименты

среда, 29 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 29 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется быстро принимать решения, а кого ждет скучная работа.

Овен

Вы можете получить неожиданное предложение. И решение принять нужно будет достаточно быстро. Отбросьте все сомнения и подумайте не только головой, но и сердцем. Оно подскажет вам самый верный путь.

Телец

Вы не просто окажетесь в кругу единомышленников, вы также сможете стать лидером этого окружения. Но не стоит пользоваться своей властью слишком сильно. Будьте мудрее и рассудительнее, чтобы никто на вас не обиделся позже.

Близнецы

Вас ждет какая-то скучная работа, возможно, она будет связана с бумагами. Постарайтесь как можно скорее закончить все дела, чтобы позже иметь возможность как следует расслабиться и отдохнуть.

Рак

Вам придется заняться каким-то делом, которое вы долго откладывали. Кроме вас никто не сможет закончить начатое. Не перекладывайте свои обязанности на других. Во-первых, они справятся хуже, во-вторых, это испортит ваши отношения.

Лев

Львы будут недовольны внезапно увеличившимся объемом работы. Это пойдет вразрез с вашими планами, но позже окажется, что новые задачи принесли вам важный опыт. Не отбрасывайте чужие идеи, прислушивайтесь к мнению со стороны.

Дева

День будет складываться удачно, но его может омрачить внезапная ссора с каким-то важным для вас человеком. Не думайте, что вы умнее всех. Если кто-то не принимает вашу точку зрения, вполне вероятно, что она и правда не является правильной.

Весы

У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.

Скорпион

В этот период вы будете особенно активны. Вас ждут новые идеи и планы, которые практически обречены на успех. Но не стоит пытаться получить все и сразу. Наберитесь терпения и действуйте постепенно, чтобы добиться максимальных результатов.

Стрелец

Отложите любовные эксперименты. Вас манит романтика и дух авантюризма, но объект ваших симпатий намного дальше, чем вам кажется. Не пытайтесь заставить кого-то вас полюбить. Лучше задумайтесь, почему вас не любят самостоятельно.

Козерог

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане день будет полон противоречий.

Водолей

Сегодня вам стоит внимательно слушать свое тело. Оно само подскажет, что ему нужно. Не игнорируйте свое самочувствие и настроение. Сейчас вам нужно поберечь силы и подумать, как удержать свой тонус.

Рыбы

Ваши коммуникативные навыки сейчас могут упасть ниже плинтуса. Ваши шутки будут не смешными, споры будут проигрышными, даже обычные диалоги могут завести в тупик. Не расстраивайтесь. Период пройдет и все вернется на свои места.

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