Гороскоп на 28 февраля: Дев ждут проблемы с деньгами, а у Львов вероятны интрижки на работе

Хотите знать, что вас ждет 28 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, у кого появится множество идей, а кому нельзя распыляться на всякие мелочи.

Овен

Событий будет мало, а вот идей - много. Записывайте свои мысли и планы, чтобы вернуться к ним в будущем. Также стоит соблюдать осторожность, негативные волны могут принести вам простуду или ссору с кем-то, кто для вас дорог.

Телец

У вас могут возникнуть разногласия с начальством. Серьезные разговоры следует отложить, так как ваш дар убеждения сейчас не в лучшей форме. Постарайтесь зарядиться энергией и никуда не спешить.

Блинецы

Возможны денежные поступления, также велика вероятность приятных подарков. Вам будет легко общаться даже с теми, кто ранее был вам неприятен. Но будьте осторожны, люди могут пытаться завоевать ваше доверие в корыстных целях.

Рак

Не распыляйте свои силы на мелкие и незначительные дела. Также не стоит слишком много внимания уделять любовным разборкам. Сконцентрируйтесь на важных задачах, чем быстрее вы их решите, тем скорее почувствуете внутреннее удовлетворение.

Лев

Вероятны неожиданные перемены к лучшему. Старые дела начнут решаться в вашу пользу. Но не все будет так гладко, так как велика возможность служебного романа. Задумайтесь перед тем, как завязывать в это время новые отношения.

Дева

В этот день могут возникнуть проблемы с финансами. Также утром будет непросто завершить запланированные дела. Постарайтесь не спешить и действовать размеренно.

Весы

Все вокруг куда-то спешат и это очень сильно вас отвлекает. Окружающие могут начать вас раздражать, но срываться на них не стоит. Доказывайте свою правоту спокойно, без лишних эмоций. Так вы сохраните и свои нервы, и хорошие отношения с людьми.

Скорпион

Хватит думать о романтических отношениях на работе. За своими эмоциями вы не замечаете вреда, который несут за собой ваши интриги. Ваше обаяние сейчас поможет быстрее решить важные вопросы, лучше уделите внимание им, а не пустым импульсам.

Стрелец

Вы четко предугадываете, как будут развиваться события, поэтому можете смело строить планы на будущее. Действуйте по своему плану, он приведет вас туда, куда нужно. Не ждите, что все получится сразу, для успеха нужно время.

Козерог

Необдуманные поступки могут иметь неприятные для вас последствия. Прислушивайтесь к мнениям окружающих, вы не можете всегда знать все лучше всех. Учитесь на чужих ошибках, это поможет избежать собственных.

Водолей

Возможны споры и даже серьезные конфликты. Лучше проведите этот день в уединении, так вам будет проще избежать скандалов. Не нужно принимать спонтанных решений, они могут оказаться очень опасными.

Рыбы

Вы сейчас слишком зациклены на себе и плохо слушаете окружающих. Из-за этого вы не слышите, что вам говорят. Это может стать причиной конфликтов как дома, так и на работе. Не думайте, что вы умнее всех вокруг, иначе своими руками создадите новые проблемы.

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