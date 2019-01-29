В Киеве состоялась премьера фильма "Круты 1918": опубликовано видео

В столичном кинотеатре "Киев" состоялась премьера фильма, основанного на исторических событиях "Круты 1918".

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Сюжет фильма, я думаю, достаточно вам известен, как и известна эта история. Режиссер Алексей Шапарев показывает этих молодых студентов, которые с одной стороны максималисты, но с другой стороны правы. Потому что они больше ориентируются в ситуации, чем пожилые люди", - сообщила корреспондент телеканала.

Отмечается, что лента должна понравится людям, которым понравился, например, фильм "Поводырь" или "Позывной Бандерас", или "Тот, кто прошел сквозь огонь", "то есть людям, которые нормально относятся к такому героическому пафосу".

Как сообщал "Апостроф", ранее фильм о 10-летнем мальчике с Донбасса попал в шорт-лист "Оскара".