РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

20:43
В Киеве срочно эвакуируют центральный вокзал: что происходит
20:41
Мы за мир: Бойко рассказал о первых шагах новой власти
20:21
В Киеве состоялась премьера фильма "Круты 1918": опубликовано видео
20:21
Украина понесла серьезные потери перед следующими этапами Кубка мира по биатлону
19:59
Зато коммуналка дешевая: в сети раскрыли правду о катастрофе на Донбассе
19:58
Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут: фото
19:37
На грани смерти: появились данные о критическом состоянии узника Кремля
19:25
В Одессе отвергнутый пенсионер устроил зверскую расправу над возлюбленной: видео
19:22
Скандал с теннисистками сборной Украины: появились новые подробности
19:03
Остановить войну, вернуть мир: Рабинович озвучил главные цели своей партии
19:00
Политики спекулируют на базовых потребностях избирателей - социсследование Seetarget
18:53
В Софийском соборе произошло опасное ЧП: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве состоялась премьера фильма "Круты 1918": опубликовано видео

вторник, 29 января 2019, 20:21

В столичном кинотеатре "Киев" состоялась премьера фильма, основанного на исторических событиях "Круты 1918".

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Сюжет фильма, я думаю, достаточно вам известен, как и известна эта история. Режиссер Алексей Шапарев показывает этих молодых студентов, которые с одной стороны максималисты, но с другой стороны правы. Потому что они больше ориентируются в ситуации, чем пожилые люди", - сообщила корреспондент телеканала.

Отмечается, что лента должна понравится людям, которым понравился, например, фильм "Поводырь" или "Позывной Бандерас", или "Тот, кто прошел сквозь огонь", "то есть людям, которые нормально относятся к такому героическому пафосу".

Как сообщал "Апостроф", ранее фильм о 10-летнем мальчике с Донбасса попал в шорт-лист "Оскара".

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Праздник Покрова в Украине: что важно знать

"Танцы со звездами": все подробности седьмого выпуска

Путин – не самый страшный человек в российской верхушке – поэт Орлуша

Когда россиян пугают "войной" и "фашизмом", они готовы жить без зарплат и пенсий – поэт Орлуша

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: