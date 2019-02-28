Верит, что ее фаны выведут танки с Донбасса: член НОТУ рассказала о беседе с MARUV про войну и политику

Певица MARUV, которая победила в национальном отборе на "Евровидение" в 2019 году и отказалась ехать на конкурс, искренне верит, что люди, перед которыми она выступает в России, "поедут на Донбасс и выведут танки".

Об этом эфире телеканала UA:Перший рассказала член правления НОТУ Александра Кольцова, передает "Новое Время".

Она поделилась нюансами переговоров с артисткой. По ее словам, MARUV сразу сказала, что не готова говорить о политике, это не ее тема. Она хотел, чтобы ее имя было связано только с музыкой.

"MARUV верит в объединяющую силу, ее влияние на людей, и ей было бы очень неприятно, если бы ее имя связывали с политикой. А где заканчивается политика и начинается культурная дипломатия мы не смогли найти эту границу. Мы в этом видим риски как общественный вещатель. Артист для себя тоже видит ряд рисков. Поэтому сошлись на том, что лучше не рисковать", - пояснила член правления НСТУ.

Кольцова заявила, что с MARUV вне контракта обсуждали, как она видит свою функцию как посла Украины.

"Но ты выходишь от Украины на международную арену и у тебя должна быть какая-то риторика. Мы начали осторожно спрашивать, что она думает, кроме того, что "мир" и "я объединяю"... Она правда не интересуется, что происходит в политическом процессе Украины и, как это выглядит со стороны. Она правда любит Украину и она хочет представлять Украину", - отметила она.

"Но любит ту версию Украине, которая не детализирована политическими нюансами, я бы так сказала. И это очень свежая наивная картина. Но она не добавит стране бонусов, так как этой риторикой пользуются те, кто на следующих выборах будет говорить, что нам надо садиться и договариваться, возможно, за счет потери территорий. И когда мы спрашиваем: "Аня, ты правда веришь, что люди, перед которыми ты выступаешь, поедут на Донбасс и выведут танки". Она отвечает: "Да", - добавила представитель НСТУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее MARUV выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла детали договора, с которыми она была не согласна.

Напомним, что в этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.