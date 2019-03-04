Украина еще может поехать на Евровидение-2019: появилось интересное заявление

Украина может принять участие в международном конкурсе Евровидение-2019, осталось еще 10 дней для выбора нового представителя от страны.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко.

По его словам, отказ Украины от участие в конкурсе является поспешным.

"Можно констатировать, что решение в принципе не принимать участия является поспешным, по моему мнению. Это отсылает нас к мысли о том, что больше некому участвовать, нет больше в Украине исполнителей. Навязывается решение о безальтернативности процедуры отбора, которая была применена и вызвала столько критики, и безальтернативности того, кто занял первое место", - заявил вице-премьер.

Как подчеркнул Кириленко, всегда есть альтернатива и более того - законные механизмы, которые предусмотрены и документами Европейского вещательного союза относительно избрания страной своего представителя на Евровидение. Он также отметил, что в Украине "десятки, если не сотни артистов", которые готовы достойно представить страну на Евровидении, и к которым нет никаких вопросов со стороны общественности.

"Время и сейчас остается, не менее 10 дней, но Общественное телевидение - независимый вещатель, член Европейского вещательного союза, и диктовать им никто ничего не может. С другой стороны, есть голоса многих певцов. Кстати, победитель Евровидения-2004 Руслана, которая говорит, что надо вернуться к этому вопросу и выбрать участника от Украины", – отметил Кириленко.

Однако по его словам, вопрос, какое решение все же примет НОТУ, остается открытым.

Как сообщал "Апостроф", украинский артист Олег Винник рассказал, как он хотел поехать представлять страну на международном песенном конкурсе Евровидение.