РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

10:54
Бегство "легенды" ДНР в Украину: подробности спецоперации, видео
10:46
С бантом и в стильном наряде: похорошевшая Пугачева закатила вечеринку
10:29
В сети вспыхнул новый скандал из-за дружбы Украины и России
10:25
Против экс-президента Украины закрыли дело о требовании взятки с олигарха
10:25
Под Тернополем произошла трагедия с потерявшимся малышом
10:05
София Ротару вернулась на сцену после проблем со здоровьем
09:59
Украину предупредили об опасной непогоде: карта
09:57
Украина еще может поехать на Евровидение-2019: появилось интересное заявление
09:42
Задержание украинского священника в Крыму: стало известно о новой подлости оккупантов
09:37
​В Киеве легковушка попала в жесткое ДТП с фурой: опубликовано видео
09:35
Украинский баскетболист стал автором рекорда в НБА: опубликовано видео
09:25
Участница Spice Girls собралась замуж спустя 20 лет отношений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина еще может поехать на Евровидение-2019: появилось интересное заявление

понедельник, 04 марта 2019, 09:57

Украина может принять участие в международном конкурсе Евровидение-2019, осталось еще 10 дней для выбора нового представителя от страны.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко.

По его словам, отказ Украины от участие в конкурсе является поспешным.

"Можно констатировать, что решение в принципе не принимать участия является поспешным, по моему мнению. Это отсылает нас к мысли о том, что больше некому участвовать, нет больше в Украине исполнителей. Навязывается решение о безальтернативности процедуры отбора, которая была применена и вызвала столько критики, и безальтернативности того, кто занял первое место", - заявил вице-премьер.

Как подчеркнул Кириленко, всегда есть альтернатива и более того - законные механизмы, которые предусмотрены и документами Европейского вещательного союза относительно избрания страной своего представителя на Евровидение. Он также отметил, что в Украине "десятки, если не сотни артистов", которые готовы достойно представить страну на Евровидении, и к которым нет никаких вопросов со стороны общественности.

"Время и сейчас остается, не менее 10 дней, но Общественное телевидение - независимый вещатель, член Европейского вещательного союза, и диктовать им никто ничего не может. С другой стороны, есть голоса многих певцов. Кстати, победитель Евровидения-2004 Руслана, которая говорит, что надо вернуться к этому вопросу и выбрать участника от Украины", – отметил Кириленко.

Однако по его словам, вопрос, какое решение все же примет НОТУ, остается открытым.

Как сообщал "Апостроф", украинский артист Олег Винник рассказал, как он хотел поехать представлять страну на международном песенном конкурсе Евровидение.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот позор катастрофи­чески ударит по имиджу Украины - музыкальный продюсер об отказе от Евровидения

Ванильная диктатура постправды, или конец юмора в Америке

Жизнь - не учебник по толерантности: известный писатель об этике и этикете

Праздник Покрова в Украине: что важно знать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: