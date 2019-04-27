RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 апреля

08:40
Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине
08:35
Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь
08:16
В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео
08:00
Пасха и именины Виктора: какой праздник 28 апреля
07:56
Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео
07:56
Украинец, иди к нам: известный карикатурист рассмешил сеть яркой пародией на паспорта Путина
07:36
Боевики понесли на Донбассе тяжелые потери: много погибших и раненых
07:25
В Украине объявлено штормовое предупреждение на Пасху: карта погоды на 28 апреля
07:17
В Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой: фото и видео
06:30
Гороскоп на 28 апреля: Ракам нельзя лениться, а Львам не стоит отказывать в помощи
05:33
На помощь астронавтам прибыли созданные NASA космические "пчелы": фото и видео
04:42
Врачи впервые в мире использовали робота, который сам добрался до сердца: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 07:56
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник - Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято не только радоваться воскресению сына Божьего, а и поздравлять родных и знакомых со светлым праздником.

"Апостроф" подготовил список самых разных поздравлений с Пасхой, которые вы сможете как отправить в смс или мессенджере, так и лично зачитать за праздничным столом.

Поздравления с Пасхой в стихах

Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!

***

Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всем.

Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!

***

Улыбок солнечных, тепла
Желаю в праздник светлой Пасхи,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Прекрасней самой доброй сказки!
Пусть Бог хранит тебя от бед,
Здоровье, силы посылает!
В душе твоей пусть солнца свет
Всегда добром мир озаряет!

***

Ты не хмурь свое лицо,
Выбери надежное яйцо,
Победи всех, насладись,
От души всем улыбнись!
Кушай творог ты и паску,
Попади сегодня в сказку,
И родных своих поздравь,
Им настроя лишь прибавь!

***

Христос Воскрес! На Пасху
Поют колокола.
Христос Воскрес! И вера
В Господа жива.
Христос Воскрес! К нам ангелы
Спускаются с небес,
Благословенны будьте,
Воистину воскрес!

***

С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла.

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.

***

Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!

Читайте: Пасха 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции

Поздравления с Пасхой в прозе

Христос воскрес! Пусть вас и ваших родных не обойдет удача стороной. Пускай в вашем доме всегда будет благополучие, покой и постоянное счастье.

***

Сегодня праздник всех православных во всем мире. Этот день символ покаяния и просветления. И каждый человек в этот день должен раскрыть свою душу и сердце и стать чище и светлее! Христос воскрес!

***

От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос воскресе!

***

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос воскресе!

***

С Пасхой вас поздравляю! И желаю в этот праздник только счастья и здоровья вам и всей вашей семье, пусть уйдут прочь плохие мысли, а в душе пусть всегда будет мир и спокойствие. С праздником!

***

Поздравляю вас от всей души с чудесным добрым праздником – великолепной Пасхой! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в твоем сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Хрисос воскрес!

Открытки на Пасху

Видео-поздравления на Пасху

Фотовзгляд

Все галереи
В Украине встретили Благодатный Огонь из Иерусалима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасха 2019: как праздновать, традиции и обычаи

Великая суббота 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Страстная пятница: что нельзя делать 26 апреля, традиции и приметы

Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день, традиции и приметы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: