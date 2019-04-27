Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео

В воскресенье, 28 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник - Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято не только радоваться воскресению сына Божьего, а и поздравлять родных и знакомых со светлым праздником.

"Апостроф" подготовил список самых разных поздравлений с Пасхой, которые вы сможете как отправить в смс или мессенджере, так и лично зачитать за праздничным столом.

Поздравления с Пасхой в стихах



Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет,

От всех ненастий мир спасет!

***

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всем.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

***

Улыбок солнечных, тепла

Желаю в праздник светлой Пасхи,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Прекрасней самой доброй сказки!

Пусть Бог хранит тебя от бед,

Здоровье, силы посылает!

В душе твоей пусть солнца свет

Всегда добром мир озаряет!

***

Ты не хмурь свое лицо,

Выбери надежное яйцо,

Победи всех, насладись,

От души всем улыбнись!

Кушай творог ты и паску,

Попади сегодня в сказку,

И родных своих поздравь,

Им настроя лишь прибавь!

***

Христос Воскрес! На Пасху

Поют колокола.

Христос Воскрес! И вера

В Господа жива.

Христос Воскрес! К нам ангелы

Спускаются с небес,

Благословенны будьте,

Воистину воскрес!

***

С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла.

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

***

Все православные ликуют,

Взывают к свету и добру!

Я с Воскресением Божьим поздравляю

И в гости с нетерпеньем жду!

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Поздравления с Пасхой в прозе



Христос воскрес! Пусть вас и ваших родных не обойдет удача стороной. Пускай в вашем доме всегда будет благополучие, покой и постоянное счастье.

***

Сегодня праздник всех православных во всем мире. Этот день символ покаяния и просветления. И каждый человек в этот день должен раскрыть свою душу и сердце и стать чище и светлее! Христос воскрес!

***

От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос воскресе!

***

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос воскресе!

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С Пасхой вас поздравляю! И желаю в этот праздник только счастья и здоровья вам и всей вашей семье, пусть уйдут прочь плохие мысли, а в душе пусть всегда будет мир и спокойствие. С праздником!

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Поздравляю вас от всей души с чудесным добрым праздником – великолепной Пасхой! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в твоем сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Хрисос воскрес!

Открытки на Пасху



Видео-поздравления на Пасху

