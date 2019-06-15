Создателей сериала "Чернобыль" обвинили в Украине в плагиате: видео и детали скандала

Украинский режиссер Андрей Приймаченко заявил, что в популярном сериале "Чернобыль" от американского телеканала HBO использовали его видео без ведома автора.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 диспетчера ЦППЗ (центрального пункта пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео загружено в YouTube на канале "Студия Peredova" 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Приймаченко. Аналогичное видео есть в первой серии мини-сериала НПО "Чернобыль".

Журналистам Приймаченко сказал, что команда создателей сериала не связывалась с ним по использованию видео. Пока он не планирует обращаться к юристам по решению этого вопроса, потому что надеется, что с ним будут контактировать по поводу этого инцидента. Если нет, то он будет думать о юридическом решении этого вопроса.

"Мое видео - один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы был не против, лишь бы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", - сказал Андрей Приймаченко.

9 июня в программе "Кино с Яниной Соколовой" Евгения Яцута, исполнительная продюсер Radioactive Films, отмечала: именно их организация занималась решением всех вопросов, которые касались использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

"Должны были быть выдержаны все авторские права на использование любых объектов, которые могут потенциально нести в себе авторское право. Это все должно быть очищено. Мы также кроме съемок, помогали HBO получать право использования от правообладателей. Это и архивные материалы: оригинальный эпизод из выпуска программы "Вести", где говорили о катастрофе; и переговоры операторов пожарной службы, когда они созвали всех возможных пожарных. Это тоже оригинальная запись", - говорила Яцута.

В комментариях под постом Андрея Приймаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, Евгения Яцута ответила: "Речь идет об оригинальных аудиозаписи диспетчеров, созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?" На что Приймаченко ответил: "Под вопросом не аудио часть, а видео".

Журналистам Андрей Примаченко также добавил: "Я искал, где оригинальный источник этого диалога. Я знаю, где я его скачал. Но вопрос к ним, где они его взяли. Я подозреваю, что они его взяли прямо в моем видео ".

Впоследствии Radioactive Films ответили господину Приймаченко в Facebook, "права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве". А Евгения Яцута предложила Андрею Приймаченко связаться с организацией, если он предоставит письменное подтверждение своего авторства.

"Все бумаги в HBO, ведь они ответственны за очистку прав. Мы в данном вопросе выполняли вспомогательную консультативную и поисковую работу, так же как и рабочие музея Чернобыля, которые лучше разбираются в архивных материалах на эту тему. Мы можем связать вас непосредственно с ответственными за это в HBO, при условии наличия у вас письменных подтверждений вашего авторства", - написала она. Затем госпожа Яцута добавила, что "видео выложено на многих страницах интернета и считается созданным во времена СССР".

Впрочем Андрей Примаченко подчеркнул: у него есть исходный файл использованного в сериале ролика, то есть именно он является его автором. Над документом, который может подтвердить авторство, - работает.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сериале "Чернобыль" американского телеканала HBO заметили сходство с монологом из пьесы украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".