Медовый Спас 2019: что нельзя делать на Маковея

14 августа православные христиане в Украине празднуют Первый (Медовый) Спас, который также называют Маковеем. В 2019 году этот праздник выпадает на среду. В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который стоит в календаре христианских праздников перед праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Он продлится две недели - до 28 августа.

На Маковея освящают мак, мед, воду и букеты-обереги из полевых цветов. Сухоцветы принято держать в доме целый год. Они защищают жилище от напастей, а родных – от болезней.

В этот день также существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться. "Апостроф" рассказывает, что нельзя делать на Медовый Спас (Маковей).

Что нельзя делать в этот день

В день Медового Спаса не рекомендуется громко говорить, а также устраивать шумные гулянья. Все работы по дому и в огороде также лучше отложить или сделать накануне праздника. Запрещается шить, стирать, убирать, гладить, копать и строить.

Нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к тебе сторицей.

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Так как на Маковея начинается пост, то с этого дня важно придерживаться запретов в пище. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, а в некоторые дни запрещается горячая вареная пища и растительное масло.

Купание 14 августа также под запретом. После Ильи вода в реках и озерах становится холодной, грязной и с затхлым запахом. Считается, что такая вода может нанести вред здоровью.

Еще одни запрет связан с медом. Считается, что нельзя употреблять мед в пищу, пока он не будет освящен в день Медового Спаса в церкви.

Также нельзя жадничать и скупиться. А помощь нуждающимся принесет милостивому человеку счастье.