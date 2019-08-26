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В Украине обнаружили интересную находку времен Геродота: фото

понедельник, 26 августа 2019, 23:29
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Археологи обнаружили в Ровенской области на острове Дубовец кремниевые орудия труда возрастом более двух с половиной тысяч лет.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ученые предполагают, что ими пользовались скифы-пахари, следы которых периодически находят на территории южной Волыни.

Это не самые древние артефакты из экспедиции на территории позднесредневекового Свято-Воскресенского монастыря. Несколько ранее в древнем горизонте на территории раскопок были найдены топоры из опоки - орудие первобытных охотников.

Ежедневно археологи находят фрагменты предметов быта, посуды, украшения, нательные крестики, монеты; найдены девять захоронений. Продолжаются поиски фундамента монастырского храма.

Начать экспедицию "заставили" кладоискатели и местное зверохозяйство, которое устроило на острове свалку. Археологи Андрей Бардецкий и руководитель отдела историко-культурного заповедника города Дубно Юрий Пшеничный создали проект, который в прошлом году поддержал Британский совет в Украине, а в этом году - городской совет Дубно.

К раскопкам присоединились практиканты из Национального университета "Острожская академия" и местные волонтеры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму во время раскопок античного города Мирмекий обнаружили загадочный саркофаг.

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