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Заставили лететь обратно: в Украину не пустили известную российскую актрису

среда, 06 ноября 2019, 16:52
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Маргарита Аброськина Фото: Facebook

Известная российская актриса Маргарита Аброськина не смогла попасть на съемки в Украине из-за посещений оккупированного РФ Крыма.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "УНИАН".

Так, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили при прибытии самолета из Беларуси российскую гражданку Маргариту Аброськину 1994 года рождения.

Было обнаружено, что ранее она нарушила украинское законодательство, попав в оккупированный Крым прямым рейсом из России и не согласовав визит с украинской стороной в 2018 году.

После разъяснительной беседы ей было запрещено посещать территорию Украины в течение ближайших трех лет и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Актрису посадили на обратный самолет в Беларусь.

В ГПСУ отметили, что это 43-й случай в 2019 году, когда деятелям культуры запрещают находиться на украинской территории, или 915-й – в целом из граждан иностранных государств. Всего пограничники составили 4251 протокола о нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию.

Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство культуры внесло в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности для Украины, четверых российских актеров, которые играли в фильме "Ополченочка".

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