Красивые поздравления с наступающим Рождеством Христовым: стихи и проза

7 января православные христиане отмечают Рождество – один из самых добрых и светлых праздников. В этот день принято собираться за праздничным столом, дарить друг другу подарки, а также поздравлять с рождением Христа. Поздравления принято отправлять и в канун Рождества.



В преддверии праздника "Апостроф" собрал самые искренние и душевные поздравления в стихах и прозе, которые можно легко запомнить и даже пересказать за рождественским столом.

Поздравления с наступающим Рождеством Христовым в стихах

Когда-то, много лет назад

Был так же рад и стар, и млад:

Был озарен град Вифлеем;

Не стало в мире вдруг проблем –

Родился Он и дал нам Свет,

Чтоб направлять судьбу планет,

Чтоб нынче все сошлось в одном:

Удачи! Счастья! С Рождеством!

***

Пусть Рождество стучится к вам,

И счастьем дом наполнится.

И все, о чем мечтали вы,

Пусть в этот день исполнится!

***

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,

Встречайте каждый день с добром!

***

В канун Рождества, в предвкушеньи чудес

Хочу пожелать лишь добра и достатка,

Пусть Бог посылает вам счастья с небес,

Здоровье и силы пусть будут в порядке!

Господь от невзгод пусть тебя сохранит,

Подарит мечтаний твоих исполненье,

Удачу притянет к тебе, как магнит,

И с неба пошлет тебе благословенье!

***

С наступающим Христовым Рождеством!

Праздник пусть несет с собою счастье,

Пусть улыбки охраняют дом,

Отводя печали и ненастья.

Пусть здоровье, радость и добро

Верно вас всю жизнь сопровождают.

Пусть на сердце царствует тепло,

Свет любви и мира освещает!

Поздравления с наступающим Рождеством Христовым в прозе



Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Хочу пожелать достатка, крепкого здоровья, искренних улыбок, чтобы каждая минута была полна радостью и счастьем. Пусть этот праздник принесет тебе только лучшие моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь.

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С наступающим Рождеством! Пусть Ангел в корзинке принесет богатырское здоровье, безграничное счастье, неожиданные радости и заберет с собой болезни, печали и невзгоды!

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В этот морозный рождественский вечер шлем поздравления с наступающим праздником! Пусть звезда, что загорелась в небесах, озарит ваш жизненный путь, а Господь благословит на все добрые дела!

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Пусть это Рождество будет наполнено добрым волшебством, сказочными мгновениями и домашним уютом! Я желаю, чтобы в этот светлый праздник Господь послал тебе отличное здоровье, чистую любовь и много денег, которые позволят воплотить в жизнь самые нереальные мечты!

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Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!

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Этим чудесным вечером вся наша семья собралась за праздничным столом в едином стремлении ощутить в наших душах божественный свет и тепло. Пусть наши желания соединяться в благодарной молитве к Искупителю, который через страдания спас мир и всех нас. За Рождество Христово!