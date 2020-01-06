Красивые поздравления с наступающим Рождеством Христовым: стихи и проза

7 января православные христиане отмечают Рождество – один из самых добрых и светлых праздников. В этот день принято собираться за праздничным столом, дарить друг другу подарки, а также поздравлять с рождением Христа. Поздравления принято отправлять и в канун Рождества.
В преддверии праздника "Апостроф" собрал самые искренние и душевные поздравления в стихах и прозе, которые можно легко запомнить и даже пересказать за рождественским столом.
Поздравления с наступающим Рождеством Христовым в стихах
Когда-то, много лет назад
Был так же рад и стар, и млад:
Был озарен град Вифлеем;
Не стало в мире вдруг проблем –
Родился Он и дал нам Свет,
Чтоб направлять судьбу планет,
Чтоб нынче все сошлось в одном:
Удачи! Счастья! С Рождеством!
***
Пусть Рождество стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.
И все, о чем мечтали вы,
Пусть в этот день исполнится!
***
Пускай рождественское чудо
Одарит вас своим теплом,
Пусть никогда не будет худо,
Встречайте каждый день с добром!
***
В канун Рождества, в предвкушеньи чудес
Хочу пожелать лишь добра и достатка,
Пусть Бог посылает вам счастья с небес,
Здоровье и силы пусть будут в порядке!
Господь от невзгод пусть тебя сохранит,
Подарит мечтаний твоих исполненье,
Удачу притянет к тебе, как магнит,
И с неба пошлет тебе благословенье!
***
С наступающим Христовым Рождеством!
Праздник пусть несет с собою счастье,
Пусть улыбки охраняют дом,
Отводя печали и ненастья.
Пусть здоровье, радость и добро
Верно вас всю жизнь сопровождают.
Пусть на сердце царствует тепло,
Свет любви и мира освещает!
Поздравления с наступающим Рождеством Христовым в прозе
Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Хочу пожелать достатка, крепкого здоровья, искренних улыбок, чтобы каждая минута была полна радостью и счастьем. Пусть этот праздник принесет тебе только лучшие моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь.
***
С наступающим Рождеством! Пусть Ангел в корзинке принесет богатырское здоровье, безграничное счастье, неожиданные радости и заберет с собой болезни, печали и невзгоды!
***
В этот морозный рождественский вечер шлем поздравления с наступающим праздником! Пусть звезда, что загорелась в небесах, озарит ваш жизненный путь, а Господь благословит на все добрые дела!
***
Пусть это Рождество будет наполнено добрым волшебством, сказочными мгновениями и домашним уютом! Я желаю, чтобы в этот светлый праздник Господь послал тебе отличное здоровье, чистую любовь и много денег, которые позволят воплотить в жизнь самые нереальные мечты!
***
Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Желаю тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, исполнения желаний, больших и светлых целей, стремлений и достижений. Достатка вам, благочестивых мыслей и дел, веры, мира и любви!
***
Этим чудесным вечером вся наша семья собралась за праздничным столом в едином стремлении ощутить в наших душах божественный свет и тепло. Пусть наши желания соединяться в благодарной молитве к Искупителю, который через страдания спас мир и всех нас. За Рождество Христово!