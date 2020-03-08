Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки

8 марта - день, когда ни одна женщина не должна остаться без внимания. Осыпьте своих любимых дам цветами, комплиментами и душевными поздравлениями.

В Международный женский день "Апостроф" подготовил красивые поздравления с 8 Марта в стихах, которые подарят тепло и радость. А также собрал оригинальные открытки с пожеланиями.

Сегодня день особый! Правда?

Прекрасный праздник у весны!

Сегодня День 8 Марта -

Так пусть счастливой будешь ты!

Весна! Как много в этом слове:

Добра, любви и теплоты.

Пусть в ожидающей природе

Тебе цветут ее цветы!

Пусть в этот день 8 Марта -

Уйдут тревоги и придут мечты!

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер приносит надежду

И счастье, и радость и только добро!

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

В день красоты и весны долгожданной

Я поздравляю тебя от души.

Будь самой нежной, любимой, желанной,

Воздухом свежим почаще дыши.

В это день женский забудь про работу,

Просто расслабься и весело пой.

Даришь ты людям тепло и заботу

Даже в счастливый день марта восьмой.

Пусть весенние подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

И 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветет любовь!