Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки

8 марта - день, когда ни одна женщина не должна остаться без внимания. Осыпьте своих любимых дам цветами, комплиментами и душевными поздравлениями.
В Международный женский день "Апостроф" подготовил красивые поздравления с 8 Марта в стихах, которые подарят тепло и радость. А также собрал оригинальные открытки с пожеланиями.
Сегодня день особый! Правда?
Прекрасный праздник у весны!
Сегодня День 8 Марта -
Так пусть счастливой будешь ты!
Весна! Как много в этом слове:
Добра, любви и теплоты.
Пусть в ожидающей природе
Тебе цветут ее цветы!
Пусть в этот день 8 Марта -
Уйдут тревоги и придут мечты!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер приносит надежду
И счастье, и радость и только добро!
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
В день красоты и весны долгожданной
Я поздравляю тебя от души.
Будь самой нежной, любимой, желанной,
Воздухом свежим почаще дыши.
В это день женский забудь про работу,
Просто расслабься и весело пой.
Даришь ты людям тепло и заботу
Даже в счастливый день марта восьмой.
Пусть весенние подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
И 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветет любовь!