RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

09:35
Залитый кровью пол и вызов спецназа: в России подросток загадочно погиб в квартире судьи, фото
09:05
Это нечто особенное: MONATIK рассказал, как удивляет любимую на 8 Марта Lime
09:04
Никаких свадеб и похорон: Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, фото
06:54
Поздравляем коллег и друзей с юмором - креативные открытки и приколы к 8 марта Lime
02:14
Ученые сделали жуткое заявление о массовом вымирании разумных животных

7 марта

23:10
Дарт Вейдер спасает Грету Тунберг: новый памятник в Беларуси вызвал фурор в сети
22:36
Мы не хотим мести: в Европе сделали мощное заявление о виновниках катастрофы MH17
22:04
Во Франции в жилом доме прогремел взрыв: есть жертвы
20:18
Зеленский и коронавирус: Трамп сделал странное заявление о скандальном разговоре
20:12
Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото) Lime
19:41
В России придумали очередную хитрость с гражданством для "соотечественников"
18:20
Умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки" Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки

воскресенье, 08 марта 2020, 12:08
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

8 марта - день, когда ни одна женщина не должна остаться без внимания. Осыпьте своих любимых дам цветами, комплиментами и душевными поздравлениями.

В Международный женский день "Апостроф" подготовил красивые поздравления с 8 Марта в стихах, которые подарят тепло и радость. А также собрал оригинальные открытки с пожеланиями.

Сегодня день особый! Правда?
Прекрасный праздник у весны!
Сегодня День 8 Марта -
Так пусть счастливой будешь ты!
Весна! Как много в этом слове:
Добра, любви и теплоты.
Пусть в ожидающей природе
Тебе цветут ее цветы!
Пусть в этот день 8 Марта -
Уйдут тревоги и придут мечты!

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер приносит надежду
И счастье, и радость и только добро!

В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!

В день красоты и весны долгожданной
Я поздравляю тебя от души.
Будь самой нежной, любимой, желанной,
Воздухом свежим почаще дыши.

В это день женский забудь про работу,
Просто расслабься и весело пой.
Даришь ты людям тепло и заботу
Даже в счастливый день марта восьмой.

Пусть весенние подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
И 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветет любовь!

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Лучшие поздравления с 8 Марта 2020: открытки, стихи, проза и видео

Как незабываемо провести 8 Марта: 8 романтических мест

Что подарить девушке на 8 Марта: топ-5 оригинальных идей

Масленица 2020: когда начинается и традиции празднования по дням недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: