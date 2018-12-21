​Спасли от самосуда: появилось видео беседы с пьяным водителем, устроившим смертельное ДТП в Киеве

В сети появилось видео, на котором виновник смертельной аварии с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибла женщина, дает показания.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Эксклюзивные кадры видео-интервью с пьяным водителем убийцей удалось записать нашему журналисту до того, как разъяренные люди пытались устроить самосуд на месте. И, хотя на видео он говорит, что за рулем не был, есть свидетели, которые указывают на противоположное", - говорится в сообщении.

В комментарии мужчина заявляет, что сидел на заднем сидении за водителем. Он также утверждает, что является гражданином США и назвал точный адрес проживания. При этом уточнил, что документы оставил дома.

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