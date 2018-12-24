​В Киеве поймали таксиста под наркотой, который спровоцировал масштабное ДТП: видео

24 декабря полиция задержала водителя такси под воздействием наркотических веществ, нарушившего правила ПДД. Как оказалось мужчина несколько дней назад стал виновником аварии в которой серьезно пострадали два авто.

Об этом сообщает DTP KIEV INFO.

"Всё что нужно знать о пассажирских перевозках в Киеве и сервисах такси: водитель автомобиля Volkswagen, остановленные этой ночью в Киеве на проспекте науки за нарушения ПДД оказался под воздействием наркотического вещества метамфетамин. Кроме того, несколько дней назад он спровоцировал ДТП, в котором были серьёзно повреждены два автомобиля...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина, еще семеро человек, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения.