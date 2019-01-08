РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

21:38
Самый загруженный аэропорт в Европе был парализован из-за беспилотника
21:19
​Непогода в Украине: появился список самых проблемных автодорог
21:05
Хайди Клум засветила обнаженную грудь на афтепати "Золотого глобуса"
20:59
Автомобиль Tesla в США "убил" российского робота: опубликовано видео
20:46
​Не хочешь покупать, отдавай телефон: в Киеве продавец ограбил покупателя, фото
20:30
Экс-звезда "Динамо" покинул российский топ-клуб
20:26
В Украине от кори умер ребенок: опубликована статистика
20:17
На Закарпатье произошло смертельное ЧП с горнолыжниками, фото
19:55
Смертельный взрыв в Мариуполе: стали известны неожиданные подробности о погибшем
19:49
​На войне с первых дней: в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ с позывным "Чигирин"
19:22
Зверское убийство студенток в Харькове: что грозит подозреваемому
19:09
​В зоопарке Берлина зверей порадовали подарками к Рождеству: умилительное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Не хочешь покупать, отдавай телефон: в Киеве продавец ограбил покупателя, фото

вторник, 08 января 2019, 20:46

8 января в Днепровском районе Киева неадекватный продавец сантехнических принадлежностей напал на покупателя и отобрал телефон только потому, что последний отказался покупать его товар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Неадекватный продавец различных сантехнических принадлежностей на улице Миропольской, 4, под угрозой физической расправы забрал у покупателя телефон только за то, что тот отказался покупать товар, который ему предложили", - говорится в сообщении.

Продавца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины (грабеж).

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве мужчина поймал и задержал грабителя, который напал на женщину и вырвал из ее рук сумку.

Также сообщалось, что 6 января в Николаеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: