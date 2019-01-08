​Не хочешь покупать, отдавай телефон: в Киеве продавец ограбил покупателя, фото

8 января в Днепровском районе Киева неадекватный продавец сантехнических принадлежностей напал на покупателя и отобрал телефон только потому, что последний отказался покупать его товар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Неадекватный продавец различных сантехнических принадлежностей на улице Миропольской, 4, под угрозой физической расправы забрал у покупателя телефон только за то, что тот отказался покупать товар, который ему предложили", - говорится в сообщении.

Продавца задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины (грабеж).

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве мужчина поймал и задержал грабителя, который напал на женщину и вырвал из ее рук сумку.

Также сообщалось, что 6 января в Николаеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов.