Очень старались: в сети показали фото новых "героев парковки" в Киеве

В Киеве заметили очередных "героев парковки", которые оставили свои автомобили на тротуарах.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, обоим водителям "немного не хватило" до того, чтобы припарковаться по правилам.

"Видно, что оба старались, но немного не дотянули до нормальной парковки", – с иронией пишут в комментарии к снимкам.

Напомним, в субботу, 5 января, в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", 4 января в столице Украины возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.

Также ранее в Киеве наглому "герою парковки" оставили неприятный сюрприз в виде кучи мусора на капоте.