Очень старались: в сети показали фото новых "героев парковки" в Киеве

В Киеве заметили очередных "героев парковки", которые оставили свои автомобили на тротуарах.
Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".
Как отмечается, обоим водителям "немного не хватило" до того, чтобы припарковаться по правилам.
"Видно, что оба старались, но немного не дотянули до нормальной парковки", – с иронией пишут в комментарии к снимкам.
Напомним, в субботу, 5 января, в Киеве припаркованный на рельсах автомобиль остановил движение трамваев.
Кроме того, как сообщал "Апостроф", 4 января в столице Украины возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.
Также ранее в Киеве наглому "герою парковки" оставили неприятный сюрприз в виде кучи мусора на капоте.