Под Киевом поймали пьяного водителя, сбежавшего с места преступления: опубликованы фото

Под Киевом патрульные задержали нетрезвого водителя, который скрылся с АЗС не заплатив за топливо.

Об этом сообщает патрульная полиция Борисполя.

Инцидент произошел утром 15 января. Работник автозаправочной станции обратился в полицию около 5 часов утра, сообщив, что водитель заправил автомобиль на полторы тысячи гривен, сказал, что рассчитается карточкой, а взамен убежал.

Ориентировка об автомобиле нарушителя передали всем нарядам патрульной полиции. Уже через несколько минут на 32 км автодороги Киев-Харьков полицейские задержали предполагаемого мошенника. Заявитель узнал водителя и его автомобиль.

Кроме того, на АЗС нарушитель использовал номерной знак, который принадлежит другому автомобилю.

К тому же, патрульные обнаружили у злоумышленника признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на тестере Драгер - 0,49 промилле. Следовательно, на него составили протокол по ч.3 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Ведь он в течение года уже в третий раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП.