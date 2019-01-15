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В Киеве произошло смертельное ЧП: фото и видео с места событий

вторник, 15 января 2019, 17:41
Фото: Информатор

В пятницу, 15 января, в Киеве по адресу улица Вышгородская, 48 78-летний мужчина выпал из окна третьего этажа и погиб.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, мужчина был пенсионером МВД. Родственница умершего рассказала, что у него были проблемы с памятью. Мужчина жил один, родственники периодически навещали его.

"Правоохранители с трудом попали в квартиру, так как дверь была заперта. Из-за падения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте", - пишет издание.

На месте работали наряд полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Правоохранители выясняют детали случившегося.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности страшного самоубийства матери с ребенком в Кривом Роге.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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